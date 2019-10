Brexit, protekcionismus, terorismus. Českou ekonomiku ohrožují zahraniční faktory, řekl Hanák

„Jsme úspěšná země a máme se nejlépe za posledních 100 let. Přesto klesáme v žebříčku konkurenceschopnosti a jsme na 37. místě. Stále přetrvává velká byrokracie, nemáme novelu stavebního zákona a není flexibilní trh práce,“ varoval Hanák na sněmu svazu na strojírenském veletrhu v Brně.

Zdůraznil dlouhodobou neschopnost vlády efektivně stavět dálnice. „Zbývá 920 kilometrů. Také je potřeba, aby čtyři miliardy korun ročně na krajské silnice plynuly pravidelně. Velmi dobře funguje v posledních letech rekonstrukce železnic,“ řekl Hanák. Vyjádřil přání, aby novelizovaný stavební zákon začal platit od 1. ledna 2021. Má zkrátit administrativní přípravu dopravních staveb.

Hanák také vyzval kabinet, aby splnil sliby o podpoře elektromobility. „Automobilky to zvládnou, vy musíte připravit infrastrukturu,“ řekl a vyzval vládu, aby příští rok vybrala dodavatele stavby jaderných bloků, aby bylo reálné je dostavět v roce 2035. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) je však výběr reálný v roce 2022.

na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Start 324 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Variant Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 750 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88 kW Výbava:

Komfort 369 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda CX-30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv/90 kW Výbava:

Skyaktiv-G 557 653 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail

Hanák také uvedl, že český průmysl zvládne modernizaci a klimatické závazky. „Zvládne to i celá Evropská unie. Ale nemá osobnosti, které by donutily konat i amerického a ruského prezidenta a prvního čínského komunistu,“ upozornil.

Na trhu práce podle něj aktuálně chybí 350.000 až 400.000 lidí a problematická je nízká míra porodnosti 1,67. „Pracovní imigrace je nekonečně pomalá. Nefunguje ani celoživotní vzdělávání, přitom musíme dobře promýšlet, co s lidmi, kteří nebudou stačit dynamice vývoje. Potřebujeme flexibilní zákoník práce,“ uvedl Hanák.

Přibývají signály, že růst české i světové ekonomiky se zadrhává. Čtěte více:

Recese: už je tady zase

Burza cenných papírů, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Podpora exportu by podle něj měla zahrnout větší rozsah podnikatelských misí i do zemí, kam se často nejezdí. „Dlouhodobě také jsme pro přijetí eura a nechci se například kvůli brexitu vrátit do doby, jak to vypadalo před vstupem do Evropské unie. Na všechno jsme museli mít povolení a stáli na hranicích,“ prohlásil šéf svazu průmyslu. Právě brexit, tedy plánovaný odchod Velké Británie z EU podle něj citelně dopadne na vývoz, Británie je pátý největší exportní partner České republiky.

Ochlazení německé ekonomiky může mít podle něj dopad, ale vzhledem k ekonomické síle Německa nemyslí, že by byl výrazný. Doufá také, že před prezidentskými volbami v USA bude korigován americký protekcionismus.

„Věřím, že se (americký prezident) Donald Trump vrátí k jednacímu stolu s partnery včetně Evropské unie a nebude je chtít poškodit. Cla na automobilový průmysl by byla velkým problémem,“ uvedl Hanák. Pokud jde o terorismus, věří že je třeba, aby se Česko udrželo v desítce nejbezpečnějších zemí světa.

Přečtěte si také:

Recese: pár aut zimu nedělá

Recese: konjunktuře v Německu dochází dech, a nám též

Recese: český automobilový průmysl se připravuje na horší časy

Ekonom a psycholog Urban: Krizi přesně předpovědět nelze, dá se na ní ale vydělat