Bod obratu. Největší solární park v Německu má fungovat bez dotací

Fotovoltaika má v Německu stejný ekonomický smysl, jako pěstování ananasů na Aljašce. Takto hovořil o využívání sluneční energie ve čtvrté největší ekonomice světa v roce 2012 Jürgen Grossmann, šéf energetické společnosti RWE.

Od té doby se mnohé změnilo. Nyní se na výstavbu obnovitelných zdrojů energie soustředí i velké firmy, jako například EnBW. Kromě větrných parků to jsou i solární zařízení.

Třicet kilometrů východně od Berlína má vzniknout v lokalitě Weesow-Willmersdorf fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 175 megawattů.

Za tržní ceny

Přelomové na tomto projektu má být to, že nebude spoléhat na dotace, ale bude prodávat vyrobenou elektřinu za tržní cenu. „Stavíme největší solární park v Německu a bez dotací,“ pochlubil se technologický ředitel EnBW Hans-Josef Zimmer. Elektřinu by měl park dodávat do sítě od roku 2020.

Projekt vyrobí elektřinu pro 50 tisíc domácností a bude se rozkládat na ploše 164 hektarů. Investice se podle deníku Handelsblatt pohybuje v řádu 120 až 150 milionů eur (3,1 až 3,9 miliardy korun).

Firma nebude spoléhat na speciální dotovaný tarif zelené elektřiny, který platí konečný zákazník. Zimmer dodal, že všechny fotovoltaické elektrárny s výkonem větším než 50 MW mohou být ziskové bez dotovaných výkupních cen elektřiny. Je to dáno tím, že cena panelů za posledních deset let klesla o více než 75 procent a zároveň velkoobchodní cena elektřiny rostla.

Další energetické firmy by měly v tomto trendu pokračovat. Studie Fraunhoferova institutu pro solární systémy (ISE) tvrdí, že již nyní jsou náklady na výstavbu a výrobu elektřiny z fotovoltaiky levnější než uhelné elektrárny.

„Náklady na solární energii z velkých parků se snížily na polovinu za posledních pět let a mohou se dále snížit o dalších 50 procent,“ tvrdí Götz Fischbeck z konzultační firmy Smart Solar Consulting.

EnBW také staví velké větrné parky v Severním a Baltském moři. V Severním moři vyhrála soutěž na výstavbu větrného parku bez dotovaných cen elektřiny o instalovaném výkonu 900 MW, jenž má být v provozu od roku 2025.

