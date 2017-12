„Zažíváme spekulativní vlnu, která může vyvolávat obavy,“ řekl Mersch v rozhovoru s listem Börsen-Zeitung. Protože nyní do bitcoinu investují také banky, musí podle něj ECB důkladně prozkoumat, jak velká rizika tato digitální měna přináší.

Mersche znepokojuje zejména to, že se do obchodování s bitcoiny zapojuje infrastruktura finančního trhu, jako například burzy. „Skrývá to v sobě velká nebezpečí pro finanční stabilitu,“ uvedl.

Těžba kryptoměn není jen pro vyvolené. Čtěte, jak na to:

ECB však podle něj nehodlá řešit případné ztráty jednotlivých investorů. „Co se týče jednotlivých investorů, každý má právo hazardovat. Pokud se však něco pokazí, tak ať prosím nechodí k nám a neříká, že jsme to měli zakázat a ochránit ho před sebou samým,“ prohlásil.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. V letošním roce zažila hodnota této měny prudký růst. Bitcoin se na začátku roku prodával za necelou tisícovku dolarů, tento měsíc však jeho hodnota na některých burzách překročila 20 tisíc dolarů. Dnes večer se jeho cena na platformě Bitstamp pohybovala kolem 14 500 dolarů (přes 300 tisíc korun).

Čtěte také: