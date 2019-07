Bezemisní retro: plachetnice se vracejí do nákladní dopravy

Plachetnice patří mezi nejstarší vynálezy lidské civilizace. Používaly se už před čtyřmi tisíci lety v Indonésii, později ve starověkém Egyptě a Mezopotámii. V Evropě zažily zlatý věk v 18. a 19. století jak ve vojenském, tak obchodním sektoru. Později je vytlačily parníky. Nyní by se ale mohly do námořní nákladní dopravy opět vrátit. Současná námořní nákladní doprava je totiž extrémně neekologická a tlak na snížení znečištění, které obří nákladní lodě způsobují, roste.

Jedním z propagátorů ekologické námořní dopravy je britská firma vyrábějící kosmetiku Lush. Její zásilku od dodavatelů z Portugalska, Francie a Belgie nedávno poprvé obstarala právě plachetnice. Je tak jednou z rostoucího počtu firem, jež zkoumají možnosti dopravy pomocí plachetnic, které neprodukují skleníkové plyny.

„Přeprava zboží pomocí plachetnic je v souladu s naší etikou a ambicí, co nejvíce snížit poškozování planety,“ vysvětlil pro web Fast Company obchodní ředitel firmy Lush Derek Hallé.

Britský výrobce kosmetiky se spojil s firmou New Dawn Traders, jež koordinuje dodávky zboží pomocí plachetnic. Cesta plachetnice z Portugalska trvala čtyři týdny. Pokud by si zákazník najal kamionovou dopravu, zboží by dorazilo do ústředí firmy v jihoanglickém přístavu Poole za pět dní.

Francouzi plánují stavbu plachetnic, jež uvezou 500 aut

Rozšíření tohoto tradičního způsobu dopravy ale brání současná úprava přístavů, které nejsou na velké plachetnice připraveny. Navíc jejich využití je v současné době dražším logistickým řešením než využití kamionové dopravy a trajektů. Hallé však chce přesvědčit další firmy, aby se k jejich iniciativě přidaly a využívaly pro nákladní dopravu plachetnice. Tím by se podle něj podařilo náklady postupně snižovat.

Francouzská firma Neoline chce vyrábět 136 metrů dlouhé plachetnice, jež uvezou 500 osobních automobilů nebo 280 kontejnerů. „Vítr je energií úplně zadarmo a je dostatečný i k pohonu velkých lodí,“ tvrdí šéf firmy Jean Zanuttini. Tím se odlišuje například od trajektů, jež mají být poháněny elektromotory. Automobilka Renault zase plánuje, že by byla jednou z prvních v sektoru, jež by plachetnice využívala pro cesty mezi Evropou a Amerikou.

Manažeři z firmy Neoline zdůrazňují, že nové technologie, jako je přesnější předpověď počasí, pomohou lépe plánovat trasy lodí podle toho, jak fouká vítr. Nové materiály umožní také vyrábět větší plachty. Elektřinu na lodi mají zajistit palivové a solární články. Zanuttini tvrdí, že přeprava zboží jejich plachetnicí bude finančně srovnatelná se stejně velkou lodí s naftovým motorem. Navíc od roku 2020 se má kvůli emisím palivo do lodí zdražit.

Nákladní plachetnice bude nicméně o něco pomalejší než klasické nákladní lodě. Jejich rychlost má být 11 uzlů oproti 15 uzlům u klasických trajektů. To by na trase Francie - USA představovalo několik dní navíc.

Nákladní námořní doprava produkuje přibližně tři procenta celkové produkce emisí skleníkových plynů na Zemi, letectví přispívá zhruba dvěma procenty.

