Co jsou zač? Po stopách australských zlatokopů v Česku

Jsou malí, draví a hodně riskují. Zajímají se v podstatě o všechny prvky Mendělejevovy tabulky od lithia po uran. Centrálu mají nejčastěji v Kanadě a Austrálii, ale zajímají se o nerostné bohatství všech zemí, kde mají soukromé firmy alespoň hypotetickou možnost těžit. V angličtině se jim říká junior miners, volně přeloženo je můžeme označit za malé těžaře či těžařské startupy.

Tito začínající těžaři jsou aktivní i v Česku. Nejznámější z nich je australská společnost European Metals Holdings, která projevila zájem o těžbu lithia na Cínovci. Ze stejné země přichází i firma Auroch Minerals, která by ráda dobývala kobalt u Kraslic. V minulých letech u nás podobné firmy chtěly těžit břidlicový zemní plyn, černé uhlí (s pomocí zplyňování v podzemí) i zlato. Proto nebude na škodu podívat se, co jsou tito juniorní těžaři zač a co od nich můžeme očekávat.

Začínajících těžebních firem je opravdu mnoho, dnes je lze počítat v řádu nižších tisíců. V byznysovém ekosystému mají své místo. Podstupují totiž riziko, kterému se velké a pohodlné těžební koncerny i zkostnatělé státní podniky vyhýbají. Doslova se hrnou do každé příležitosti, která by alespoň hypoteticky mohla přinést nějaký zisk.

Jen na kanadské burze v Torontu je v současnosti kotováno 1211 těžebních firem. Většina z nich přitom spadá do kategorie juniorních těžařů, tržní hodnota se u nich pohybuje nejčastěji v rozmezí od jednoho do 50 milionů kanadských dolarů. Ale jsou mezi nimi i nepočetné hvězdy, například Equinox Gold s tržní hodnotou 487 milionů kanadských dolarů (7,7 miliardy korun). Jeho první zlatý důl v severní Brazílii má přitom zahájit produkci až na konci letošního roku.

Druhou zemí, kde se zakládání těžebních startupů stalo takřka národním sportem, je Austrálie. Na tamní burze je aktuálně upsáno 689 podniků zaměřených na dobývání surovin. V menší míře lze potkat jaké juniorní těžaře se sídlem ve Velké Británii, Irsku či v dalších zemích.

Kanada a Austrálie nejsou rájem těžařů náhodou. Přinejmenším ze tří důvodů. Jedná se o země s fungujícím kapitálovým trhem, kde není těžké uvést akcie na burzu a prodat je investorům. Současně se jedná o země s rozsáhlým těžebním průmyslem a dostatkem odborníků. Právě manažeři odcházející z velkých korporací bývají iniciátory vzniku nových těžebních firem.

Zatřetí mají tyto země dodnes nejvstřícnější podmínky pro těžaře. Proto je zde podnikání většinou radost. Z mezinárodních srovnání férovosti podmínek pro podnikání v těžbě zpravidla vycházejí nejlépe právě Austrálie a Kanada.

