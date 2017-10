Tajemné baterie HE3DA. Obří investici za 30 miliard doprovázejí nejasnosti

Financování není problém – přihlásilo se prý tolik finančních investorů, že část z nich museli majitelé firmy Magna Energy Storage. „Jednáme také s Evropskou investiční bankou a je tu i možnost čerpat dotace z klimatických fondů Evropské unie,“ řekl Prus během svého vystoupení na konferenci Smart Energy Forum v Praze. Ani prostor není problém – v průmyslové zóně František v Horní Suché na Karvinsku je zatím místa dost.

Magna Energy Storage zahájila stavbu továrny na výrobu lithium-iontových baterií známých pod názvem HE3DA v pondělí 16. října. Zaměřit se chce na ukládání energie v domácnostech i velkokapacitní zařízení pro stabilizaci sítě, až v další fázi chce navázat spolupráci s výrobci elektromobilů. Sériovou výrobu má firma spustit na konci roku 2019.

„Dnes máme baterii, která díky nanomateriálům a díky své konstrukci je o mnoho bezpečnější a má levnější výrobu. S tím chceme prorazit,“ uvedl při zahájení výstavby závodu vynálezce Jan Procházka, který stojí za desetiletým vývojem baterie HE3DA.

Pokud vše vyjde, celý řetězec od těžby lithia po výrobu baterie by mohl být umístěn na českém území. „Máme zájem odebírat lithium z Cínovce, s firmou European Metal Holdings máme podepsané memorandum o spolupráci. Poté bude vytěžená surovina směřovat do některé z chemiček, která zajistí zpracování lithia. Odsud budeme lithium odebírat my,“ uvedl na pražské konferenci Radomír Prus.

Otazníky přibývají

Nabízí se otázka, zda to není až příliš pohádkový příběh na to, aby to byla pravda. Mnozí odborníci pohybující se v oboru ukládání energie vyslovují pochybnosti o kvalitě baterií HE3DA i lidech, kteří za projektem stojí. Vzhledem k tomu, že se jedná o „malý rybník“, však chtějí zůstat v anonymitě.

Jisté pochybnosti o projektu se objevily již v minulých měsících. Investiční společnost CDC v srpnu oznámila, že se bude s českou společností soudit o pět milionů eur (téměř 130 milionů korun) investovaných do vývoje baterií HE3DA. Obvodní soud pro Prahu 9 následně obstavil české firmě účty. „Společnost HE3DA neplnila stanovené podmínky. Nikdy nepředložila obchodní plán ani účetnictví. Finanční prostředky přitom využívala nehospodárně a v rozporu s dohodou,“ uvedla tehdy společnost CDC.

Původem čínská společnost CDC však měla podle vyjádření investorů do projektu HE3DA poněkud temnou motivaci. Předstírala prý zájem o investování do velkovýroby baterií, ve skutečnosti však měla zájem dostat se k patentům a průmyslovému know-how. Spor nabral na intenzitě v červnu, kdy se jeden z čínských vyjednávačů pokusil ukrást materiál pro katody z ochranného boxu a byl při tom přistižen.

I když se nakonec podaří majitelům firmy Magna Energy Storage závod postavit a velkovýrobu baterií spustit, nemusejí mít vyhráno. Podobné plány má v Evropě celá řada dalších zájemců a na trhu může vzniknout nadbytek výrobních kapacit. Ambiciózní plány má například společnost BMZ z bavorského Karlsteinu, kterou založil „německý Elon Musk“ Sven Bauer. Ten chce mít do roku 2028 v provozu výrobní kapacitu až na 28 gigawattů lithium-iontových baterií.

