Stíhání Babiše s Faltýnkem se po vyhlášení výsledků voleb přeruší

„Poslanecký mandát se nabývá zvolením, tedy dnes,“ upozornil Gerloch. Státní volební komise však nejprve musí oficiálně a autoritativně výsledky voleb vyhlásit, což se zřejmě stane v pondělí.

Poslance nelze trestně stíhat bez souhlasu Sněmovny. Dolní komora už Babiše s Faltýnkem ke stíhání vydala koncem září, nyní však musí vyslovit souhlas v novém složení. Do té doby by policie podle Gerlocha neměla vůči Babišovi a Faltýnkovi provádět žádné další úkony. Sněmovně by po vyhlášení výsledků voleb měla zaslat novou žádost o vydání.

Pokud poslanci žádosti vyhoví, bude přerušené stíhání pokračovat. Jestliže zákonodárci Babiše s Faltýnkem nevydají, nemohlo by se stíhání konat, dokud muži nepřijdou o mandát.

Zejména pro Babiše, šéfa vítězného hnutí ANO, a tedy aspiranta na nového premiéra, může stíhání znamenat problém. Lídři některých stran vyhlásili, že by si nedovedli představit sedět ve vládě s obviněným člověkem, navíc v pozici ministerského předsedy. Prezident Miloš Zeman se ale nechal slyšet, že v případě vítězství hnutí ANO by Babiše premiérem jmenoval bez ohledu na jeho stíhání.

Babiš a Faltýnek vedli kandidátky ANO ve středních Čechách a na Vysočině.

Dvakrát o stejném poslanci v totožném případu rozhodovala Sněmovna v polovině 90. let. Koncem července 1995 vydala ke stíhání Jana Vika (SPR-RSČ) v souvislosti s letáky nazývanými Informace spolkové vlády pro vedení sudetoněmeckého landsmanschaftu. Kauza nebyla uzavřena do voleb v roce 1996, v nichž Vik mandát obhájil. Podruhé už poslanci Vika policii nevydali.

