Průzkum: Většině lidí by vadilo, kdyby byl premiérem trestně stíhaný člověk

Podle průzkumu je s výsledkem voleb spokojeno 44 procent dotázaných, nespokojeno je 46 procent. Spokojení lidé převažují mezi voliči ANO, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Piráti. Nejméně spokojeni jsou s výsledkem voliči TOP 09, která jen těsně překonala pětiprocentní práh pro vstup do Sněmovny. Nespokojení lidé převažují i mezi nevoliči.

Vadilo by Vám, kdyby vládu sestavovala trestně stíhaná osoba?

Spokojenost s výsledkem voleb:

Většina dotázaných, 56 procent, se domnívá, že se po volbách zlepší ekonomická situace v Česku. Mezi lidmi mírně převažuje názor, že se zlepší mezinárodní postavení Česka - myslí si to 43 procent osob, opačného názoru je 41 procent. Polovina Čechů se domnívá, že se domácí politická situace po volbách zhorší, zlepšení očekává 41 procent.

Lidé nicméně nemají obavy o to, že by byla ohrožena demokracie v Česku. Podle 57 procent dotázaných demokracie ohrožena není, obavy má 37 procent lidí.

Podle průzkumu by 57 procentům Čechů vadilo, kdyby vládu měl vést trestně stíhaný člověk. Tento názor převažuje u voličů všech stran, které se dostaly do Sněmovny, s výjimkou hnutí ANO - tam má podobné výhrady pouze 13 procent. V této souvislosti také 54 procent dotázaných uvedlo, že by hnutí ANO mělo nabídnout alternativního kandidáta na premiéra k Babišovi. Hnutí ale trvá na tom, že do čela vlády postaví jedině svého předsedu.

Obava o demokracii v ČR v důsledku voleb:

Průzkum rovněž ukázal, že mezi voliči převažuje názor, že by se KSČM neměla podílet na vládě, vadilo by to 57 procentům dotázaných. Mezi nevoliči má výhrady k vládnímu angažmá KSČM pouze 38 procent osob.

Median provedl bleskový výzkum v sobotu a dnes, zúčastnilo se ho 1258 respondentů.

