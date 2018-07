Autor Mapy exekucí Hábl získá ocenění Ashoka fellow. Ochraně dlužníků se bude věnovat naplno

Zjistil, že přestože se jedná o problém, který může ohrozit sociální, ekonomickou i politickou stabilitu státu, v podstatě nejsou dostupná žádná data. Z korporátu byl zvyklý, že alfou a omegou úspěšného podnikání jsou právě data, přitom veřejná správa s nimi vůbec nepracuje.

Když poprvé začal mluvit o Mapě exekucí, všichni mu tvrdili, že se zbláznil, že ta data nikdy nesežene. Jelikož měl ale zkušenosti z Otevřené společnosti a věděl, jak se podle „stošestky“ zeptat, aby jej nemohli odmítnout, podklady skutečně z Exekutorské komory získal. Tušil, že jestli chce nabourat systém, musí problém personifikovat, lokalizovat po obcích a dát mu lidský příběh.

A povedlo se. Spolu s antropologickým týmem udělali čtyřicet hloubkových rozhovorů s dlužníky, na kterých popsal trajektorii toho, jak nesplatitelné dluhy vznikají a co obnášejí, aby naboural stereotypní představu dlužníka jako nezodpovědného nevzdělance, který si nedokázal odříct nový mobil. Zároveň se jeden milion dlužníků rozpadl do šesti tisíc malých čísílek. Každý si mohl na mapě kliknout na svou obec nebo město a uviděl, kolik „jeho sousedů“ dluží a jaká je výše jistiny, což způsobilo mediální poprask.

Postupně se přidaly další kategorie jako věk dlužníků či četnost exekucí na osobu. Téma se podařilo zpopularizovat, začali se mu věnovat starostové, vysoké školy a odborné agentury. Začaly se dělat korelace třeba s výsledky voleb a téma dluhové pasti se od té doby drží při životě. Mapa ale způsobila především zlom v myšlení samospráv a ty se samy snaží zprostředkovat dlužníkům informace a poradenství.

Když v Anglii udělali velkou studii na vzorku 100 tisíc lidí v dluzích, zjistili, že každá libra investovaná do dluhového poradenství se vrátila více než 12krát v celospolečenských přínosech - v daních, snížení nákladů na výplatu sociálních dávek atd. Že se opravdu vyplatí s těmi lidmi pracovat, protože ve finále na tom vydělají všichni. To, že se téma exekucí a dluhů zpopularizovalo, pomohlo i poradnám dostat se ke zdrojům a k těm, kteří jejich pomoc potřebují.

Práci Hábla nedávno ocenila celosvětová organizace Ashoka, která od roku 1980 podporuje sociální inovátory. Když jej ještě potvrdí americká centrála, Hábl se stane příštím českým Ashoka fellow. „Jsou to lidé, kteří se svým podnikavým duchem řeší systémově ty nejpalčivější problémy společnosti. Přicházejí s novátorskými řešeními, která od základů mění celé oblasti lidské činnosti,“ píše se na webu organizace. Ashoka svoje „fellows“ tři roky podporuje, aby se mohli intenzivně věnovat problému, a zapojuje je do celosvětové sítě fellows.

Nejde o to dávat ryby, nebo je učit chytat, ale vytrénovat ty, kteří dokážou způsobovat společenské změny. Že to funguje, dokazuje velký počet fellows, kteří ve svém oboru dosáhli nějaké legislativní změny. Na tomto poli bude mít Hábl bezesporu u nás velkou příležitost. Tzv. Pelikánova oddlužovací novela insolvenčního zákona s nulovou variantou, která by umožnila osobní bankrot i těm, kteří nedokážou splatit 30 procent svých dluhů, jak je obvyklé všude v Evropě, sice leží ve sněmovně, sešly se k ní ale desítky pozměňovacích návrhů. Politici si ještě neuvědomili, že jim pod křesly tiká lidská bomba.

