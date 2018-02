Exekuce: je třeba udělat tenkou tlustou čáru

„Nechci si ani představit, co se stane, až bude ekonomika zase v recesi,“ kroutí hlavou nad čerstvými daty Radek Hábl, autor projektu Mapa exekucí a odborník na dluhovou problematiku ve vládní Agentuře pro sociální začleňování. Ekonomice se daří, platy rostou a ten, kdo nemá půjčku, je v podstatě společensky znemožněný nešťastný trouba. Přesto přibývá těch, kteří se propadají na dno. Je jich už minimálně 493 tisíc. Tito lidé mají tři a více exekucí.

Klub beznadějných s deseti a více exekucemi se jen za loňský rok rozrostl o dalších šest tisíc nováčků na 151 tisíc členů. „Svého exekutora“ už má celkem 863 tisíc Čechů – o 30 tisíc víc než loni – a jen 0,3 procentního bodu chybí k tomu, abychom dosáhli pěkně kulaté hranice deseti procent všeho obyvatelstva.

Ve skutečnosti jsme tento mezník už patrně pokořili – data Exekutorské komory ČR (EK) totiž nezahrnují exekuce finančních úřadů, České správy sociálního zabezpečení nebo některých zdravotních pojišťoven. Je v zájmu všech tuto masu lidí s téměř pěti miliony exekucí oddlužit a nenechat do pasti spadnout další. Šance je tentokrát velká, kromě neziskovek se totiž na stranu dlužníků trochu překvapivě postavili i exekutoři.

Ne že by se z exekutorů najednou stali lidumilové. Jen dříve spolehlivý stroj vyrábějící z exekutorů multimilionáře zrezl. A není čím ho namazat. Velká část nových exekucí míří pořád na ty samé lidi, kteří už nic nemají. Zhruba 85 procent běžících exekucí připadá na dlužníky se třemi a více exekucemi, tedy s nulovou šancí na úspěch.

K tématu čtěte také:

To v podstatě znamená, že jen 15 procent exekucí, kdy se podaří něco vymoci, financuje celý systém. A ten je evidentně na pokraji sil. Od roku 2001, kdy zákon umožnil vznik soudních exekutorů, bylo zahájeno osm milionů exekucí. Jenomže z nich stále běží téměř pět milionů, tedy 61 procent. Přitom polovina z nich je na osoby s deseti a více exekucemi. A polovina všech exekucí je bagatelních na částku nižší než deset tisíc korun (bez započítání nákladů na vymáhání a úroků).

Co to obnáší v praxi? Stále dokola ty samé úkony, za něž exekutor neuvidí ani korunu, protože tzv. systémoví oprávnění (poskytovatelé úvěrů, energetické společnosti, operátoři, obce, dopravní podniky a další) za neúspěšné exekuce neplatí, i když by měli, a exekutoři je nehoní, neboť boj o zakázky se stal hlavní náplní jejich činnosti.

Systémových věřitelů je přitom 90 procent. Vysoce konkurenční trh exekutorům nedovolí ani požadovat po firmách zálohy na exekuce. „Zbytečně se vynakládají obrovské náklady, které nikomu neprospívají. Masu starých exekucí je třeba vyřešit, ale nulové oddlužení nebude absolutně stačit,“ upozorňuje Petr Polanský, člen prezidia EK.

Celý článek najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 26. února. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro