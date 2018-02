Míru zadlužení Česka považují za vysokou tři pětiny lidí, ukázal průzkum

Jako velmi vysoké označila zadlužení České republiky pětina dotázaných, další dvě pětiny hodnotilo dluhy státu jako spíše vysoké. Podle 27 procent respondentů je současná míra zadlužení odpovídající. Jako spíše nebo velmi nízkou ji označilo pět procent dotázaných.

V případě zadlužení občanů míní 17 procent dotázaných, že je velmi vysoké, a polovina jej označila za spíše vysoké. Jako odpovídající je vnímá 23 procent lidí, čtyři procenta uvedla, že je toto zadlužení spíše či velmi nízké.

Míru zadlužení jako vysokou obecně méně často hodnotí lidé s dobrou životní úrovní své domácnosti a mladí lidé ve věku 15 až 19 let. V případě samotné míry zadlužení občanů totéž platí i o skupině dotázaných od 20 do 29 let. „Samotná okolnost, zda respondent sám v současnosti splácí nějaký úvěr či půjčku, se přitom v hodnocení míry zadlužení významně nepromítá,“ uvedli autoři průzkumu.

Průzkum se uskutečnil od 15. do 24. ledna a zúčastnilo se ho 1086 respondentů starších 15 let.

Státní dluh loni stoupl o 11,3 miliardy korun na 1,62 bilionu korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadl dluh zhruba 153 tisíc korun. České domácnosti dlužily bankám na konci roku 1,535 bilionu korun.

Čtěte také: