U Cínovce vytěžíme lithium za 25 miliard korun, tvrdí Australané. Projekt je ale stále nejistý

Čistá současná hodnota představuje sečtené budoucí zisky z těžby po očištění o náklady a časovou hodnotu peněz (tu firma stanovila na osm procent ročně). Podle aktuálního odhadu expertů EMH bude možné z cínoveckého ložiska vytěžit 25 267 tun uhličitanu lithného ročně (cca 4700 tun čistého lithia). Náklady na získání jedné tuny uhličitanu lithného mají činit 3435 dolaru, tedy hluboko pod tržní cenou. Vnitřní výnosové procento (IRR) vychází na impozantních 28,8 procenta ročně.

Australský zájemce o těžbu v Krušnohoří provedl pět vrtů do hloubky až 340 metrů pod povrch země. Hornina obsahující lithium, cín a wolfram se nachází zhruba v hloubkách od 200 do 300 metrů. Podíl oxidu lithného v hornině se zde pohybuje okolo 0,5 procenta. Průzkum narazil i na bohatší úseky, ve kterých jeho podíl převýšil jedno procento. Potvrzují se tak předchozí odhady, podle kterých se v okolí Cínovce nachází nejbohatší ložisko lithia v Evropě.

Šéfové EMH však ve svých oznámeních pro burzu a akcionáře mlčí o politickém riziku. Premiér Andrej Babiš nechce připustit, aby se těžby lithia ujal soukromý těžař. Řešením problému má být společný podnik se Severočeskými doly ze Skupiny ČEZ, díky níž by českým státem ovládaný subjekt získal v EMH většinový podíl. ČEZ si vzal půl roku času na rozmyšlenou, rozhodnutí o případném vstupu do těžby lithia má padnout do konce letošního roku.

Zatímco ČEZ nechce budoucí rozhodnutí zatím komentovat, šance projektu na úspěch se odrážejí v ceně akcií EMH na londýnské burze. Na počátku roku 2016 vycházela jedna akcie na 7,6 britské pence, vlna nadšení po objevení bohatých ložisek na Cínovci vytáhla cenu až na 80 pencí v dubnu 2017. Jakmile začali právo soukromé firmy těžit lithium zpochybňovat politici ANO 2011, SPD a KSČM, začala cena akcií padat. Od konce loňského roku cena akcie EMH kolísá mezi 16 a 20 pencemi.

