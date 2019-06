Jak dostat Huawei z černé listiny: američtí výrobci čipů lobbují za Číňany

Tlak na úředníky měla vyvíjet i společnost Qualcomm. Americké firmy tvrdí, že je nutné rozlišovat mezi běžnými produkty Huawei, jako jsou chytré hodinky a telefony, a síťovou technologií 5G. Právě zapojení Číňanů do budování sítí nové generace představuje podle řady odborníků bezpečnostní riziko.

S tím souhlasí i sdružení The Semiconductor Industry Association (SIA), které se snaží úředníkům přiblížit dopady zákazu na americké firmy. „Technologie, které nesouvisí s národní bezpečností, by do zákazu neměly spadat. Tento názor jsme předali vládě,“ řekl viceprezident pro globální strategii SIA Jimmy Goodrich.

Zdroj agentury Reuters potvrdil, že předmětem lobbingu není geopolitika, ani firma Huawei jako taková, ale zajištění stability v důležitém odvětví. „Účelem není pomoci Huawei, nýbrž ochránit americké firmy před škodami,“ uvedl nejmenovaný zdroj. Čínská firma loni nakoupila součástky za 70 miliard dolarů, z toho 11 miliard dolarů utratila u amerických firem.

Končící šéf Avastu Steckler: Hrozba Huawei se projeví v krizi

Proti zákazu již dříve vystoupila společnost Google, která tvrdí, že restrikce vůči Huawei přinášejí rizika pro národní bezpečnost Spojených států. „Google argumentuje, že USA přerušením obchodního vztahů s Huawei riskují vznik dvou druhů operačního systému Android: originální verze a verze hybridní. Tato hybridní verze by pravděpodobně obsahovala více softwarových závad než verze Googlu, takže by telefony Huawei mohly být vystaveny většímu riziku neoprávněného nabourání do systému,“ citoval list Financial Times jeden ze zdrojů obeznámených s obsahem rozhovorů Googlu s americkými úřady.

Jednání s firmami ministerstvo nepřímo potvrdilo. „Ministerstvo obchodu běžně reaguje na dotazy společností ohledně rozsahu regulačních požadavků,“ uvedl zástupce úřadu a dodal, že rozhovory „neovlivňují zákonná opatření“.

Americká vláda zařadila Huawei na černou listinu v polovině května. Nařízení znemožnilo čínské firmě kupovat americké součástky bez souhlasu vlády. Huawei považuje rozhodnutí za bezdůvodné. „Postižení firmy Huawei nejenže Spojené státy neposílí a nezajistí jim větší bezpečnost; navíc pro ně bude znamenat horší kvalitu a dražší alternativy, způsobí zaostávání USA za rozvojem (sítí) 5G a nakonec poškodí zájmy amerických společností a spotřebitelů,“ uvedla společnost.

Zabezpečení státu je tragické, varuje expert na kyberbezpečnost Půlpán

