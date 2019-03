Závody ve štěpení: Američané chtějí dohnat Rusy a investují do nového reaktoru

Projekt výzkumného reaktoru Versatile Test Reactor (VTR) podporuje americké ministerstvo energetiky, které vede Rick Perry. „Tento špičkový reaktor poskytne americkým firmám kapacitu, jaká jim v současné době chybí, aby mohly testovat pokročilé jaderné technologie a paliva, aniž by musely využívat konkurenční zařízení v Rusku a Číně,“ zdůraznil Perry.

Kongres podpořil projekt na tento fiskální rok končící v září částkou ve výši 65 milionů dolarů (1,5 miliardy korun). Reaktor by měl být dokončen do roku 2026. Staví se ve státě Idaho. Má se jednat o rychlý reaktor, který využívá neutrony ke štěpné reakci.

Ministerstvo energetiky uvádí v život projekt, který má oporu v zákoně Nuclear Energy Innovation Capabilities Act. Zákon platí od září loňského roku. Spojené státy tento typ reaktoru začaly vyvíjet už v 50. letech jako reaktor EBR-I v Idaho Falls. V letech 1964 až 1994 provozovaly experimentální reaktor EBR-II.

Americký ministr zdůraznil, že se jedná klíčový krok v revitalizaci a rozvoji amerického jaderného průmyslu, jak to slíbil prezident Donald Trump. Ministerstvo energetiky si od nového jaderného projektu slibuje, že tím dožene mezeru ve vývoji nových jaderných technologií, která vznikla v posledních dekádách.

„Disponovat domácími kapacitami je klíčové pro naší národní bezpečnost,“ dodal Ed McGinnis, jenž vede na ministerstvu oddělení pro jadernou energetiku. Spojené státy se mají stát podle úředníků opět světovým lídrem v atomových technologiích. Na výstavbě reaktoru v Idaho National Laboratory se má podílet firma GE Hitachi Nuclear Energy, jež je společnou firmou americké Genaral Electric a japonské Hitachi. Ta vyvíjí reaktor PRISM.

Výrobce tvrdí, že oproti současným tlakovodním reaktorům dokáže nový typ reaktoru vyrobit až stokrát více energie se stejným množstvím jaderného paliva.

Zbytečné riziko?

Vývoj sodíkem chlazeného reaktoru, který produkuje výrazně méně vyhořelého jaderného paliva, je ale kritizován některými americkými odborníky jako zbytečně drahé a riskantní řešení. Server ScienceMag upozornil na to, že výstavba nového reaktoru může být jen záminkou pro výrobu jaderného paliva, které se při provozu nespotřebuje.

Rychlé reaktory využívají palivo s izotopem uranu 238 až do výše 20 procent, běžné štěpné reaktory mají palivo obohacené o uran 238 do pěti procent. V rychlém reaktoru dochází v množivé zóně k produkci nového paliva záchytem neutronů na izotopu uranu 238. Reaktor by také mohl vyrábět plutonium 239, které se používá v jaderných zbraních.

Jaderný inženýr Kemal Pasamehmetoglu z Idaho National Laboratory odhaduje náklady na výstavbu reaktoru na 3 až 3,5 miliardy dolarů (68 až 79 miliard korun). Výkon by měl dosahovat 300 MW.

Nejdále ve výzkumu reaktoru takzvané čtvrté generace je Rusko. To provozuje reaktor chlazený sodíkem v elektrárně Bělojarsk. Nejnovějším reaktorem, který vyrábí elektřinu v komerčním provozu, je reaktor BN-800 o instalovaném výkonu 800 MW. Rusko plánuje výstavbu reaktoru BN-1200 o výkonu 1,2 GW. V provozu by mohl být po roce 2030. V minulosti rychlý reaktor chlazený sodíkem testovala Francie a Japonsko.

Související články:

Jaderný útlum: ve výstavbě je nejméně reaktorů za poslední dekádu