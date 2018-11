Amazon se lekl českého eshopu. Přinutil ho změnit jméno

Když před zhruba půl rokem začínal eshop fungovat, zněla podobnost jmen jako hezký vtípek. Do Přerova ale koncem října dorazil dost nepříjemný dopis. Byla to výzva z Amazonu, aby internetový web spadající do portfolia firmy Support Group okamžitě přestal používat své jméno, nebo přijde žaloba.

O právních možnostech miliardáře Bezose asi nikdo moc pochybovat nemusí. „Výzva nás nepříjemně zaskočila, zvažujeme možný postup,“ komentoval v regionálním tisku obsílku jednatel e-shopu Jiří Pavelka.

Jako nejlepší cesta z nepříjemné situace se nakonec ukázalo eshop úplně vypnout a vyhovět tlaku Amazonu. Na původní adrese se nyní objevuje hláška, že provoz webu je z „technických důvodů“ pozastaven a také nová adresa, kde je původní zboží k mání. Jde o telefony, počítače, bílou elektroniku a další zboří, které také prodává americký Amazon.

„Museli jsme se rozhodnout rychle, případný spor s Amazonem by určitě nebyl ani rychlý, ani snadný a my do té doby musíme být schopni se zákazníky komunikovat,“ řekl Pavelka.

V přerovském eshopu nejde ale jen o ztráty na černý pátek, kdy obchody vypisují velké slevy. Jde zároveň o to, že Support Group investovala do propagace původního jména nemálo peněz, které nyní přijdou vniveč. Jednatel Pavelka ale vzkázal, že má v mnoha případech stejně nejlepší ceny a že se změny adresy eshopu před Vánoci nebojí.

