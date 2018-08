ALO diamonds kupuje šperkařství Halada. Stane se největším česko-slovenským prodejcem

Záměrem majitele ALO diamonds Alojze Ryšavého je firmu Halada dále rozvíjet. V plánu je rozšiřování sítě butiků česko-německé značky Halada nejen na českém trhu, ale také uvedení značky na slovenském trhu.

Klenotnictví ALO diamonds plánuje po akvizici druhého největšího hráče na českém trhu s diamantovými šperky zachovat jeho současnou klenotnickou identitu i kvalitu produktů. „Klenotnictví Halada jsme si vybrali zejména s ohledem na jeho čtyři desítky let dlouhou tradici rodinného podniku, který po revoluci vybudoval úspěšné zastoupení i v České republice,“ uvedl Ryšavý

Manželé Haladovi, kteří své šperkařství založili v roce 1978 v Mnichově, se stali prodejci diamantových a perlových šperků. Vedle výroby vlastních klenotů česko-německá značka Halada disponuje výhradními zastoupeními deseti největších klenotnických společností na světě. Mezi ně patří Pomellato, Fope, Schoeffel Gellner, ale například i Mikimoto, největší firma specializující se na perlové klenoty na světě.

Diamanty jsou vděčné. Dárek pro každou příležitost i dobrá investice

„Těší nás, že i s novým majitelem budou šperky Halada navazovat na tradici uměleckého zpracování a směr, kterým se ubíraly dlouhé roky,“ uvedli manželé Haladovi, kteří v Česku provozují čtyři obchody. ALO diamonds plánuje rozšíření firmy až na deset butiků. Současné portfolio chce Ryšavý navíc doplnit o výhradní zastoupení dalších tří značek.

Klenotnictví ALO diamonds působí na trhu 28 let. Zaměstnává více než 300 lidí a provozuje síť luxusních butiků v Česku a na Slovensku, svá zastoupení má i ve Spojených státech a Hongkongu. Akvizicí značky Halada do svého portfolia se skupina ALO diamonds stává největším česko-slovenským prodejcem diamantových šperků, a jedním z největších ve střední Evropě, do konce roku má mít 25 butiků.

