Nejdražší diamant: Pink Star se vydražil za téměř 2 miliardy

Aukční síň upřesnila, že z uvedené celkové částky činila kupní cena v dražbě 63 milionů dolarů (1,6 miliardy korun) a kupní provize dosáhla 8,2 milionů dolarů (200 milionů korun). Uvedla také, že diamant koupila hongkongská šperkařská společnost Chow Tai Fook, která jasně porazila dva další dražitele přihazující po telefonu.

Růžová hvězda se naposledy prodala v aukci síně Sotheby's v Ženevě v roce 2013 za 83 milionů dolarů (2,1 miliardy korun), kupec ale nakonec nedokázal tuto částku zaplatit. Aukční síň před dnešní dražbou odhadovala, že v Hongkongu by mohl být diamant prodán za 60 milionů dolarů (1,5 miliardy korun).

Diamant Pink Star, který je nyní ozdobou prstenu, vytěžila v Africe v roce 1999 společnost De Beers, která je producentem diamantů s největšími příjmy na světě. Kámen nechala firma v roce 2003 vybrousit a v roce 2007 ho prodala.

Aukční síň Sotheby's se rozhodla, že se po neúspěšné dražbě z roku 2013 pokusí diamant prodat znovu. Podle šéfa sekce klenotů Davida Bennetta k tomu byla nyní vhodná doba. V poslední době se totiž podařilo prodat hned několik velkých kamenů. Nejdražším vydraženým drahokamem na světě byl doposud modrý diamant s názvem Oppenheimer Blue, který byl prodán loni za 57,5 milionu dolarů (1,46 miliardy korun).

Nejhodnotnější drahokamy jdou zpravidla do aukce v Ženevě, síň Sotheby's se ale tentokrát rozhodla zkusit štěstí v Hongkongu. „Aukční síň napsala novou kapitolu tohoto příběhu, když se rozhodla nabídnout tento diamant k prodeji v Hongkongu, kde se nyní soustřeďují bohatí lidé z celého světa,“ uvedla síň Sotheby's.

Pink Star je největší růžový diamant kategorie fancy vivid na světě. Do ní se řadí diamanty, které mají nejvyšší možnou koncentraci dané barvy. Tvoří pouhé jedno procento všech diamantů na světě. V surové podobě vážil tento diamant 132,5 karátu.

Diamant spadá do raritní skupiny IIa. Asi 98 procent nacházených diamantů se řadí do skupiny I, která obsahuje příměs dusíku. Pink Star ale patří do prestižní skupiny IIa, což znamená, že neobsahuje dusík ani bor. „Jde tedy o nejčistší diamant, který v takovéto kvalitě tvoří jen dvě procenta všech světových nálezů. Do stejné skupiny spadají i nejslavnější diamanty, jako je Cullinan, Koh-i-Noor nebo Lesedi La Rona,“ upozornil klenotník a majitel společnosti ALO diamonds Alojz Ryšavý.

