29 miliard dolarů z daňové reformy. Buffetova společnost rekordně vydělala

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře a filantropa Warrena Buffetta hospodařila ve čtvrtém čtvrtletí s čistým ziskem 32,55 miliardy dolarů (671,4 miliardy korun). Meziročně je to nárůst na pětinásobek a znamená to nový rekord. Uvádí se to v dopise akcionářům, který dnes firma zveřejnila. K rekordnímu výsledku přispěla daňová reforma, kterou prosadil prezident Donald Trump.