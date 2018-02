Pokus o velký comeback: proč Dell zvažuje návrat na burzu?

Americký výrobce počítačů a serverů Dell se z newyorské burzy NASDAQ stáhl v roce 2013, kdy ho z ní za téměř 25 miliard dolarů vykoupil jeho šéf a zakladatel Michael Dell za pomoci investičního fondu Silver Lake.

Dell se tehdy stáhl zpět do soukromého vlastnictví po dlouhých 25 letech. Na burzu vstoupil v roce 1988 a během této doby dokázal navýšit hodnotu akcií o závratných více než 13 000 procent.

Na rekordní hodnotu před splasknutím internetové bubliny na přelomu tisíciletí se Dell sice nikdy nevrátil, i tak ale platil za sázku na jistotu.

Posun bez akcionářů

Přesto zakladatel firmy Michael Dell v roce 2013 už nechtěl mít s burzou nic společného.

GRAF: Vývoj ceny akcií Dell na newyorské burze NASDAQ

Od vstupu firmy v roce 1988 do jejího odchodu v roce 2013, v USD

Zdroj: TradingView.com

Jako důvody odchodu uváděl, že Dell prochází přerodem z výrobce počítačů na silného hráče v datových centrech a cloudu, potřebuje dlouhodobou strategii a naopak nepotřebuje tlak a krátkodobé cíle analytiků a akcionářů.

Krátkodobé myšlení trhů a akcionářů, kteří příliš tlačí na rychlé kvartální výsledky a nemají trpělivost s uplatňováním dlouhodobých vizí, bylo údajně to hlavní, co Michaelu Dellovi vadilo.

Jeden z největších výkupů z burzy za poslední dekádu navíc přišel ve chvíli, kdy společnost ztrácela svou tržní pozici v prodejích počítačů. S nástupem tabletů a chytrých telefonů se začal výrazně propadat tradiční počítačový trh a spolu s ním i příjmy Dellu v této oblasti, která tvořila zhruba dvě třetiny tržeb.

Ty v únoru 2013 (poslední data před odchodem z burzy) dosáhly 56,94 miliardy dolarů (přes 1,1 bilionu korun při tehdejším kurzu). To ale dělalo meziroční propad o 8,3 procenta. Čistý zisk se pak v roce 2013 propadl o více než 32 procent na 2,37 miliardy dolarů.

TABULKA: Vývoj hospodaření společnosti Dell

V letech 2011 až 2013 (od té doby firma výsledky neuveřejňuje), finanční údaje jsou v mil. USD.

Zdroj: Dell, Bloomberg, Reuters

Prospěšný odchod

Odchod z burzy Dellu prospěl. Konec nadvlády se projevil v postupném rozvazování rukou lokálních poboček společnosti.

Celá struktura Dellu již nebyla tak výrazně centralizovaná a i například česká sekce měla více volnosti při rozhodování, jak naložit s penězi.

Už v roce 2014, tedy zhruba rok po odchodu z burzy, viceprezident Dellu Tom Burns prohlásil, že jde o nejrychleji rostoucí společnost se síťovými technologiemi na světě, jež roste třikrát rychleji než trh. Toto tvrzení potvrzovali také analytici, podle kterých byl vývoj na trhu pro Dell pozitivní.

Zákazníci se přestávali bát virtuálních sítí (SDN) a začínali kupovat klidně i levnější hardware, který tyto sítě umožnil nasazovat. Dellu se dařilo růst rychleji než trhu údajně díky tomu, že vsadil na otevřenost a nízkou cenu.

Nižší marže versus nižší cena?

Dell začal konkurenci zatápět svojí cenovou politikou nižší ceny po odchodu z burzy. Snižování ceny produktů totiž sice přináší nižší marži, Dell ale již nemusel uspokojovat akcionáře a mohl si takové aktivity dovolit. Také díky tomu, že za ním stáli silní investoři.

Dellu se dařilo také v další zajímavé oblasti. V roce 2014 společnost přišla na trh s přístrojem nazvaným VRTX (Vertex). Jde o takové „datové centrum na kolečkách“, tedy v podstatě mobilní serverovou stanici. O toto zařízení byl již od začátku velký zájem a Dellu šly prodeje dobře.

Vše tak nasvědčovalo tomu, že odchod z burzy společnosti prospěl. Managementu to rozvázalo ruce a nemusel se ohlížet na akcionáře, aby se společnost mohla ozdravit a posílit.

Dell snížil své provozní náklady, propustil přes sedm procent svých tehdejších zaměstnanců a začal také posilovat pozici na poli prodeje softwaru a hardwaru klíčovým firemním zákazníkům.

Historický nákup

Před třemi lety dokonce Dell oznámil smělý krok. Zatímco konkurence jako IBM či Hewlet-Packard prošla zeštíhlovací kúrou, Dell oznámil záměr ovládnout konkurenčního výrobce serverů EMC.

Nakonec se z této akvizice vyklubal největší technologický nákup v historii. Cena se vyšplhala na závratných 67 miliard dolarů a transakce byla dokončena teprve předloni. Problém byl, že většinu peněz na ni si Dell půjčil. To tak ještě zvýšilo zadluženost koncernu.

Ta činila v únoru 2013 více než 77,5 procenta a v červenci 2016 již dosahovala přes 96,5 procenta. Vzhledem k tomu, že od opuštění veřejně obchodovaného trhu Dell již pravidelně nezveřejňuje finanční data, odhaduje agentura Bloomberg aktuální čistý úročený dluh společnosti na více než 46 miliard dolarů.

Jen obsluha dluhu stojí Dell podle odhadů The Wall Street Journal zhruba dvě miliardy dolarů ročně.

Současný plán s comebackem na burzu tak podle informací agentury Bloomberg znamená hledání cesty, jak opět nastartovat růst tržeb. A také odmazat část z obřího dluhu, který dosahuje desítek miliard dolarů.

Jedním z uvažovaných reálných řešení je právě návrat na burzovní parket. S touto informací přišla agentura Bloomberg s odvoláním na dobře informované zdroje uvnitř společnosti.

Společenství s WMWare

Součástí návratu na akciové trhy by navíc mohla být i společnost VMWare, v níž už Dell přes EMC drží přes 80 procent. Ta vyvíjí takzvané virtualizační nástroje pro servery, už na burze je a za posledních 12 měsíců její akcie posílily o 62 procent.

Dell uvažuje o takzvané reverzní fúzi se zmíněnou společností, která by umožnila při návratu na burzu obejít zdlouhavý a nákladný proces. Reverzní fúze by vlastně spočívala v tom, že by VMWare koupil větší Dell.

A naopak Dell by také odkoupil zbývající podíl ve společnosti VMWare a uskutečnil by běžnou primární nabídku akcií či další akvizice. Kdyby Dell VMWare zcela ovládl, mohl by být pro investory ještě větším lákadlem.

Že podobné spekulace mohou mít reálný základ, se projevilo i na burze. Akcie VMWare na tyto zprávy reagovaly prudkým poklesem o téměř 25 procent.

GRAF: Vývoj akcií VMWare

Za posledních 12 měsíců, v USD

Zdroj dat: TradingView.com

Rozhodnutí už do konce února?

Podle agentury Bloomberg by mělo vedení Dellu opětovný vstup na burzu a jednotlivé možnosti probrat ke konci února.

Kromě toho Dell údajně zvažuje také prodej své silně ziskové divize Pivotal Software. Podle informací Bloombergu se zástupci Dellu už loni sešli s investičními bankéři, podle nichž by jim prodej Pivotalu mohl přinést pět až sedm miliard dolarů.

Uvidíme tedy, jaké kroky Michael Dell a zbytek vedení počítačového výrobce učiní.

Článek vyšel na webu Peak.cz