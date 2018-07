Kůň, či Zeman?

Tak nějak jsme si zvykli na to, že Miloš Zeman a jeho kolegové (zne)užívají svou moc víc, než je zdrávo. Z bodyguardů jsou rázem pečovatelé, z kancléře zase pan nedotknutelný, který se obejde bez bezpečnostní prověrky.

V té souvislosti není záliba prezidenta v letech vrtulníkem zas tolik zajímavá. Co téhle kratochvíli ovšem dodalo šmrnc, byl nedávný vyhlídkový let hradní party na veselku jednoho z kolegů. A že Miloš Zeman tají, koho měl vlastně s sebou na palubě, je ta nejmenší kontroverze.

I když prý šlo o cvičnou akci objednanou Kanceláří prezidenta republiky, jak výlet na svatbu vysvětluje hradní mluvčí, jeho slova neobstojí. Je více než zjevné, že šlo o tradiční let s ústavním činitelem. V Boršicích, kde vrtulník přistál a kde na hradní svatebčany čekala auta, se o příletu - byť neoficiálně - vědělo zhruba měsíc dopředu. Takhle se plánují oficiální cesty.

Na tom výletu by nebylo nic špatného, kdyby se na Slovácku ženil slovenský prezident nebo jiný zahraniční státník a mezi pozvanými hosty byla i česká delegace. Ale nic takového se tam nedělo. Veselku měl jeden z nejoblíbenějších Zemanových podřízených. A tenhle důvod je k povolání vojenské salonní helikoptéry zatraceně málo.

V diskuzích jsem se setkal s názorem, že kritizovat prezidenta za něco, co dělají i jiní, není úplně košer. Dobře tedy. Vraťme se o jedenáct let zpátky, kdy si takhle s vládní letkou hrál Mirek Topolánek a jak na to doplatil. Zgustla si na něm - a to pořádně - média a navíc na mnoho let hodně pošramotil svou pověst. Oběma pánům tedy stejný metr.

Neméně zajímavý je i argument, že Zemanův let na svatbu není nic proti transportům ohrožených koní z Prahy do Mongolska. Ani s tímhle srovnáním nesouhlasím. Byť se z těchhle převozů stal bič na draze nakoupený letoun CASA, který podle kritiků nic jiného nezmůže, pro české chovatelství a jeho pověst ve světě jde o výraznou reklamu. U prezidentova výletu na slováckou veselku žádnou takovou přidanou hodnotu nenajdeme.

Jestli si tak Miloš Zeman chce dělat z českého letectva soukromého dopravce, má jedinou možnost. Takové cesty přestane nazývat cvičnými lety a veřejně se přizná k papalášským manýrům.

