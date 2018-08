Rakve zahalené vlajkou. Má to smysl? Ano

Když vynášejí z letadla rakve přikryté státní vlajkou, málokoho to nechá chladným. A otázku, zda ty mise našich vojáků v daleké cizině stojí za to, si kladou nejen blízcí těch tří mladých kluků. A je to normální. A normálně by mělo na tuto otázku zaznít, ano, má to smysl, stejně jako to mělo smysl před dávnými lety a bude to mít smysl i v daleké budoucnosti.