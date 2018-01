Milošův bryndák

To je ale málo. Zemanův tým má v tuto chvíli evidentně větší tah na branku a Drahošovi jeho vlastní voliči nestačí. Potřebuje hlasy svých konkurentů z prvního kola. A o ty se pokouší poměrně nemotorně.

Navíc utrpěl podporu od Tomáše Halíka a celé pokrokové kulturní fronty, což je něco jako politický polibek smrti. Na tuhle partičku Havlových sirotků trpících jakýmsi druhem politického mesianismu je nikoli zanedbatelná část potenciálních voličů Drahoše dosti alergická. Zatím tito lidé u všech politických projektů, u nichž se vyskytli, fungovali jako ta smrtka stojící v hlavě postele a sdělující Pandrholovi, že tomu Dařbujánovi už fakt není pomoci.

Zkusme věřit, že tentokrát to tak nedopadne. Už dnešní konání hlavy státu totiž dokládá neúnosnost současného rozložení politických sil. Zeman poté, co se vedení ANO jasně postavilo za jeho prezidentskou kandidaturu, odvolal svou podmínku sto jedna hlasů pro jmenování premiéra (trest za to, že Babiš nebyl v prvním kole jeho až tak nadšeným podporovatelem) a potvrdil tak, co dříve odvolal.

Politická korupce v přímém přenosu směřuje k dlouhé a neústavní vládě dotačního podvodníka mimo kontrolu parlamentu. K likvidaci jeho trestního stíhání a maximálnímu oslabení jeho politických i byznysových konkurentů. A Ivo Ištvan v Olomouci nic nevidí a neslyší.

Sedmdesát procent voličů, kteří nevolili ANO, nyní slouží Zemanovi s Babišem jako bryndák při jejich mocenském mlaskání. A velká část z nich to stále ještě nepochopila a půjde to tam Milošovi hodit zase. Zemanova prohra by sice na nyní rozdaných kartách toho už moc nezměnila. Ale už by se to alespoň neopakovalo.

