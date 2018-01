Pět proti Zemanovi. Drahošovi by k výhře stačila půlka hlasů pro jeho podporovatele

Jiřímu Drahošovi by mohla stačit na vítězství ve finále prezidentských voleb jen polovina voličských hlasů, které dnes lidé dali Pavlu Fischerovi, Michalu Horáčkovi, Markovi Hilšerovi a Mirkovi Topolánkovi. Podmínkou je, že by za dva týdny ke druhému volebnímu kolu přišli stejní voliči jako nyní. Všichni čtyři neúspěšní kandidáti dnes Drahoše do prezidentského volebního finále podpořili.