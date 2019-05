Ilona Švihlíková k 15 letům v EU: Potřebujeme střízlivý pohled, ne mávání vlaječkou

ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

15 let Česka v Evropské unii, to je doba, která už vybízí k bilancování. Co jsme díky EU získali, a co ztratili, teď můžeme vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu slyšet i od politických stran, bohužel spíše jen v redukované formě - buď v podobě nadšeného mávání vlaječkou s 12 hvězdičkami, nebo absolutního odmítání čehokoli spojeného s Bruselem. Střízlivého pohledu je pomálu.