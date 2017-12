Ilona Švihlíková: Boj proti daňovým únikům je stále nedostatečný

Z hlediska „aféry“ s uniklými informace o daňových únicích se letos do statistik zapsaly tzv. Paradise Papers (není tomu tak dávno, co hladinu veřejného mínění rozčeřily Panama Papers). Tyto úniky se často týkají významných osob. Tu a tam musí nějaký politik odejít (Island), ale žádné velké dopady tato odhalení prozatím neměla. Je ovšem pravda, že Paradise Papers se zaměřily také na to, jak se právě velké korporace úspěšně vyhýbají zdanění.