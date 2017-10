Není modrá jako modrá

Světlemodrá není modrá. Světlemodrá je převlečená rudá. Jak jinak by totiž ANO dokázalo přesměrovat k sobě tak obrovské množství voličů levice? Toho lze prostě docílit pouze tím, že nabízíte levicová témata a levicovou komunikaci. Zařídíme vše za vás, chytneme ty (zloděje) nahoře, nejsme součástí systému atd. Přidá-li se k tomu ještě drzá a vulgární komunikace na úrovni hospody bez větráku 6. cenové kategorie, je vyhráno.

Často zmiňovaná vynikající práce s novými médii, kterou měl na starosti jistý Marek Prchal, je naprosto přeceňovaná. Voliči socialistů a komunistů ve věkové kategorii 50+ běžně nejsou uživateli Facebooku a dalších sociálních sítí. To, že byl Prchal za svoji nepochybně profesionální propagandistickou práci odměněn samotným Vůdcem polibkem přes celé čelo v přímém přenosu, na věci nic nemění.

Co nás tedy teď čeká? Parta, kterou financuje a řídí bývalý komunista a udavač tajné policie, je tvořena jeho souputníky z kruhů tajné policie a kariéristickými přeběhlíky ze všech stran. Ti všichni jsou svému Vůdci bezmezně oddáni. Nelze tedy očekávat, že by z řad ANO vyšlo něco dobrého.

Každý, kdo se jen lehce seznámil s historií podnikání Andreje Babiše, je zcepenělý hrůzou. Estébáckých metod, které používal již ve funkci ministra financí, se jistě nehodlá vzdát. Jako premiér bude mít ještě větší prostor. Takže tentokrát „naši zakleknou“ na nás na všechny.

Likvidace konkurence, další utahování šroubů malým a středním firmám, špiclování skryté za „hravou“ loterii, další buzerace v podobě EET II a EET III, šikanózní kontroly finančních úřadů. Připomeňme si již legendární výrok Babiše o malém a středním podnikání. „Jsou to kecy, klišé, my potřebujeme velké podniky.“ Je tedy zcela zřejmé, o co mu jde v hospodářské oblasti. Udělat z občanů České republiky vazaly, kteří jsou závislí na svém Vůdci. Kdo jím má být, je jasné.

Ještě mnohem horší však je jeho přeřeknutí, že „budou bojovat proti demokracii“. Je to přímo freudovské. Deklarovaná snaha o snížení počtu zákonodárců, zrušení Senátu, změnu jednacího řádu Sněmovny tak, aby se v parlamentu nemohlo „žvanit“, přestože právě k diskuzi je parlamentní půda určena, to vše je děsivé. Je zbytečné připomínat, že chod těchto demokratických institucí stojí náš stát méně než Babišovy dotace.

Nezbývá tedy než doufat, že se Babišovi nepodaří ani cukrem ani bičem dát dohromady ústavní většinu. Protože doufat ve vyšetření jeho podvodů a případné následné odsouzení, to může v současné situaci jen opravdu bláhový snílek.

Autor je publicista