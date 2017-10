Biologové i právníci varují: nelezte do koalic

Rychlá byla odezva u chovatelů koal v evropských zoologických zahradách. Vzhledem k tomu, že přiblížit se ke koalici lze v případě Čech nejsnáze v Drážďanech, probíhají přípravy na nevítaného násilníka právě zde. V Drážďanech mají výhodu v podobě zdejšího kurátora vačnatců dr.Sliwy, který mentalitu demokraticky zvolených zástupců obyvatelstva na jih od saské hranice dobře zná.

„Jsou žraví a chtějí všechno zadarmo, tak jim nabídněte volné vstupné a bohaté pohoštění, když se u vchodu prokážou poslaneckou legitimací“, radí Sliwa a hned rozvíjí plán. V expozici koal v Prof. Brandes-Hauss budou rozmístěny speciální detektory, které spolehlivě rozeznají a zaznamenají neklamné fyziologické příznaky. Koalice chtivý pachatel tak bude odchycen ještě ve stadiu přípravy a předán české spravedlnosti.

„Poslanec z Česka, a ještě obtěžující naši koalici? Za starých časů by s ním byl ámen,“ říká dr.Sliwa s odkazem legendární paragraf 175, v němž Deutsches Strafgesetzbuch pamatoval na Unzucht mit Tieren velmi přísnými tresty. (Dokonaný koaliční styk by byl trestný i v moderním Česku, podle § 302 trestního zákoníku, odstavec 1, písmeno b, neboť by byl nepochybně proveden surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, a potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci).

Naopak z Austrálie přicházejí hlasy, zcela vážně varující pachatele před zdravotními hledisky: koalice může být v polovině případů nakažená chlamydií, která je přenosná i na člověka.

Častou vyvolanou příčinou úmrtí související s chlamydiální infekcí je keratokonjunktivitida a cystitida, jimž australští veterináři přezdívají „pink eye“ a „dirty tail disease“, tedy nemoc špinavých ocasů. Profesor David Wilson z Burnetova Institutu v Melbourne, za nímž stojí desítky autorství či spoluautorství odborných článků v impaktovaných časopisech, říká, že v uzavřených populacích může být nakaženo až 80 procent jedinců, přičemž infekce si nevybírá. Postihuje nejen samotné koalice a jejich partnery, ale i jejich potomstvo, přičemž zvlášť nemoc špinavých ocasu je mimořádně bolestivá a mortalita postižených vysoká. Přitom účinná vakcína je v nedohlednu.

Neříkejte, milovníci otevřených i skrytých koalic, že vás největší kapacity v oboru nevarovaly předem.

Přečtěte si další komentáře Miroslava Zámečníka: