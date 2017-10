Kde je Kurz? A kdo bude posílat do Pekingu zdravici příště?

Nač to rozmazávat, v sobotu ve dvě bude beztak rozhodnuto. Fenomén jedenatřicetiletého Kurze, pověřeného sestavením rakouského kabinetu, bude studován a srovnáván nejen u nás.

Jedním z Kurzfaktorů jsou i takovéhle fotky z jeho facebookového profilu. Tady letí služebně do Bruselu na summit EU, přičemž každý si povšimne, že sedí v „cattle section“. Nepohodlné, ale mazané.

Zatímco v Česku je předvolební nálada všelijaká, jen ne dobrá, v Pekingu je optimismus k nepřehlédnutí. Nikoli v řadách příznivců liberální demokracie, ale mezi delegáty právě probíhajícího 19. sjezdu Komunistické strany Číny.

Zde jsou projevy lásky, oddanosti a obdivu k vůdci nejsilnější od doby Maa. „Etničtí straníci“ v krojích patří k tradiční výzdobě sjezdového sálu, ale když delegátka z provincie Ťiang-su začala zpívat jakési díkuvzdání za osvícenou politiku vůči menšinám, stálo to za zmínku agentuře Reuters, stejně jako v případě soudružky z jižní provincie Kuang-tung, již bezmála třiapůlhodinový Siův projev dojal až k slzám. Takovou věc neutajíte, a tak se o tom psalo všude možně, včetně východoindického státu Nagaland, dříve známého jako země lovců lebek.

Čtyřiašedesátiletý čínský prezident a stranický šéf Si Ťin-pching je nejvlivnějším z čínských vůdců od dob „Velkého kormidelníka“, snad s výjimkou Teng Siao-pchinga, navíc nenechává nikoho na pochybách, že hodlá budoucnost největší a nejlidnatější ekonomiky ovlivňovat i nadále, možná déle než příštích pět let.

Je o poznání snazší číst zpravodajství o sjezdu z pera některého z pozorovatelů ze Západu než ze svodek oficiální tiskové agentury Sin-chua (Nová Čína). Si Ťin-pchingem předloženou politickou vizi „socialismu s čínskými prvky v nové éře“ agentura charakterizuje takto: „The Thought builds on and further enriches Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory, the Theory of Three Represents, and the Scientific Outlook on Development. It represents the latest achievement in adapting Marxism to the Chinese context.“ Určitě se něco ztratilo v překladu do angličtiny, pro fajnšmekry proto již dále neupravuji. Hluboký pramen poznání najdete zde.

Rozhodně nepomiňte zdravice zahraničních představitelů, ten adresář obsahuje působivá jména. Najdete tam Filipa i Chovance. Přidá se za pět let i český premiér?

