Z Hradce Králové do Indonésie. Petrof přesunuje část výroby pian do jižní Asie, na vině jsou rostoucí náklady

Dlouho s takovým rozhodnutím otáleli, ale nakonec údajně neměli nazbyt. Vedení královehradeckého Petrofu, tradičního výrobce pian a klavírů a jedné z největších rodinných firem v Česku, se rozhodlo přemístit část své produkce do zahraničí. Konkrétně do jihoasijské Indonésie. Serveru E15 to v rozhovoru potvrdila prezidentka společnosti Zuzana Ceralová Petrofová.





„Dlouho jsme se této cestě bránili. Dokud to šlo a dokud bylo v Česku dobré podnikatelské prostředí. Náklady na pracovní sílu, která je zároveň čím dál méně kvalifikovaná, energie i na materiály se ale podstatně zvýšily,“ řekla s tím, že pokud by tak firma neučinila, nebyla by již dále schopna konkurovat levnější asijské konkurenci.





Jméno firmy, která bude pro Petrof piana vyrábět, Ceralová Petrofová neprozradila. Ví se však, že v Indonésii bude vznikat pouze část produkce známé české společnosti. Konkrétně má jít o piana řady ,bronze‘ a částečně i ,silver‘ – ačkoliv ta už budou dokončována v Hradci Králové. Tam také bude dále pokračovat kompletní výroba pian ,golden‘ a luxusní modely ,Ant. Petrof‘.

„Výrobní náklady budeme mít v Indonésii přinejmenším o polovinu nižší než v Česku. Výroba v Hradci se co do počtu kusů zmenší, ale ne o moc,“ dodala prezidentka Petrofu, podle níž vznikne u indonéského partnera ještě během letoška přibližně 300 kusů pian, zatímco v dalších letech by měla produkce postupně narůst až na úroveň dvou tisíc ročně.

Ceralová Petrofová ujistila, že kvalita produkce v indonéské továrně bude pečlivě hlídána. Firma má mít například právo schvalovat členy personálu, kteří budou nástroje vyrábět, a zároveň si vyjednala podmínku, že její piana budou vznikat odděleně od ostatních a na samostatné výrobní lince.