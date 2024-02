„Automechanik“ na baterky. Brněnské VÚT spouští nový studijní program zaměřený na komplexní znalost elektroniky vozidel

V Česku vznikl vůbec první vysokoškolský studijní program, který je zaměřen na komplexní a detailní znalosti elektroniky vozidel. Obor nese název Automotive Electronics and Electromobility a od letošního podzimu se bude vyučovat na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií brněnského VUT.





„Obdobné programy v Česku, ale i ve světě jsou vždy zaměřené pouze na vybraná témata elektroniky a často jsou alespoň částečně orientované na strojní inženýrství nebo i jiné oblasti. Náš nový obor naproti tomu postihuje elektroniku vozidel komplexně, tedy obsahuje všechny její části, a zahrnuje i elektroniku souvisejících systémů, například nabíjecích stanic,“ nechal se slyšet garant celého programu prof. Aleš Prokeš z VUT, podle něhož je studium zaměřeno i na „mechanické části vozidel, které s elektronikou bezprostředně spolupracují.“





Přihlášky do programu lze zasílat nejpozději do 31. března. Podle Prokeše přitom platí, že jeho absolventi díky této specializaci naleznou snadno uplatnění v kterékoliv firmě zabývající se automobilovou elektronikou na úrovni vývoje, výzkumu a po získání praxe také například na úrovni řízení výroby nejen v Česku. To proto, že bude vyučován výhradně v angličtině.

„Požadavek na znalost technické angličtiny byl jednoznačně potvrzen při všech jednáních se zástupci firem působících v oblasti automobilové elektroniky, s jejichž techniky a vedoucími pracovníky budou absolventi programu komunikovat,” doplnil.

Že po lidech s takovýmito znalostmi ze světa elektromobility, bude v příštích letech zájem čím dál větší, potvrdili mimo jiné i zástupci mladoboleslavské Škody Auto. „S přechodem na produkci většího množství plně elektrifikovaných modelů je nutné naše týmy rozšířit o odborníky na téma elektromobility,“ řekla Tereza Kozáková z oddělení Event managementu & HR Marketingu.

„V současné chvíli máme otevřené desítky pozic vhodných pro absolventy technických vysokých škol. Situaci může napomoci blízká spolupráce s univerzitami, o kterou dlouhodobě usilujeme. Studentům umožnujeme již během studia aplikovat získané znalosti do firemní praxe například prostřednictvím odborných stáží, během nichž je možné vypracovat i závěrečnou práci. Nový program na VUT nám umožní navázat další spolupráci s motivovanými studenty perspektivního oboru,” dodala Kozáková.