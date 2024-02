Hypotéky jsou aktuálně nejlevnější za více než rok a půl. Jejich průměrná úroková sazba klesla na 5,6 procenta

Úrokové sazby na hypotečních úvěrech dále klesají. Aktuálně se nacházejí na nejnižší úrovni od června roku 2022, přičemž jejich snižování by mělo pokračovat i v následujících měsících.





„Hypoteční sazby i nadále pokračují ve svém klesajícím trendu. Na počátku února 2024 se průměrná úroková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu zastavila na hodnotě 5,6 procenta, což je o 36 bazických bodů méně, než tomu bylo v minulém měsíci,“ prozradil Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select, která zmíněnou analýzu pravidelně publikuje.





Ruku v ruce s klesajícími sazbami se snižuje i průměrná měsíční splátka. Ta v případě hypotéky na 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent hodnoty nemovitosti s dobou splatnosti na 25 let a při 5,6procentní sazbě aktuálně činí 21 710 korun. To ve srovnání s uplynulým měsícem značí pokles o 761 korun a meziročně dokonce o 1 630 korun.

Dalšímu zlevňování hypotečních úvěrů podle Swiss Life Select nahrává skutečnost, že Bankovní rada České národní banky na svém čtvrtečním zasedání přikročila k razantnějšímu snížení základní úrokové sazby, než se původně očekávalo. Ta se nyní nachází na úrovni 6,25 procenta, přičemž dle odhadů zmíněné společnosti by pak do konce letošního roku mohla poklesnou dokonce až pod hladinu čtyř procent.