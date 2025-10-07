Svátek designu právě začíná. Do Prahy míří na Designblok 2025 Patricia Urquiola, Snøhetta i dcera slavného Brouka Mary McCartney

Praha se na pět říjnových dnů promění v hlavní město designu. Od 8. do 12. října se uskuteční 27. ročník festivalu Designblok, který nabídne novinky více než 250 autorů a značek, největší tuzemskou konferenci o designu a architektuře, přední osobnosti světového designu či módní přehlídky.
Chybět nebudou ani tematické výstavy, prezentace mladých talentů, inovativní projekty nebo tvůrčí dílny a workshopy pro děti. Do Prahy také zavítají přední osobnosti světového jako Patricia Urquiola, Mary McCartney, Erwan Bouroullec, architektonická studia Snøhetta a BIG (Bjarke Ingels Group), Winy Maas, Sabine Marcelis, Patrick Norguet, Max Fraser, Rossana Orlandi a mnoho dalších.
Největší přehlídka designu a módy ve střední Evropě pozve návštěvníky do Křižíkových pavilonů na Výstavišti Praha, Královského letohrádku Pražského hradu, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum. Do festivalu se již tradičně zapojí také na čtyři desítky galerií, showroomů, prodejen designu a dalších míst po celé Praze. Výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu a Galerii Rudolfinum přitom bude možné zhlédnout až do 2. listopadu 2025 s platným festivalovým pasem.
Letošní ústřední téma „Odvaha“ oslavuje kreativitu bez hranic a rezonuje napříč celým programem. „Odvaha je jednou z nejdůležitějších ingrediencí kvalitního designu. Z pohledu Designbloku tkví ve snaze jednotlivých vystavujících posouvat své dílo dál, pouštět se i na neprobádaná území, využívat nejen tradičních řemesel, ale pronikat i do nových technologií. Nebát se nových řešení a originality výtvarného projevu je základním předpokladem úspěchu. Designblok 2025 pro mě bude i o odvaze propojovat jednotlivé disciplíny, zasazovat design do celospolečenského kontextu, hledat nejlepší řešení a v neposlední řadě věnovat pozornost designérkám a všem ženám, které v současnosti významně zasahují do světové tvůrčí scény,“ uvádí ředitelka festivalu Jana Zielinski.
Na téma festivalu navazuje také hlavní výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s názvem Odvaha a podtitulem Ženy v architektuře, designu a užitém umění, která přiblíží tvorbu dvacítky autorek napříč generacemi. V Královském letohrádku Pražského hradu představí Designblok výběr tuzemských tvůrců a značek, kteří navazují na tradiční řemesla v kombinaci s inovativními a environmentálně přívětivými výrobními postupy a těmi nejvyššími estetickými standardy. Jednou z hvězd bude i dcera slavného Brouka Paula McCartneho Mary a její exkluzivní premiéra výstavy Striking by PLAYCE v Galerii Rudolfinum.
Těšit se mohou návštěvníci třeba i zhruba na sto padesát expozic známých evropských designérů a výrobců Křižíkových pavilonech, Superstudio pak obsadí instalace předních zahraničních výrobců a značek i zástupců Asociace českého průmyslového designu. Organizátoři však nezapomněli ani bohatý doprovodný program na Výstavišti i ve městě.