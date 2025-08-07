Z Casina Royale do světa interiérového designu. Danica a Jiří Fleischerovi vyměnili svět filmu za vlastní rodinné studio Fledes

Co mají společného svět velkých filmových produkcí a interiérový design? Víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Obě disciplíny vyžadují preciznost, cit pro detail, práci s prostorem, dokonalou organizaci a schopnost rychle reagovat na změny.
Manželé Fleischerovi se seznámili právě při práci ve filmovém průmyslu. Danica pracovala jako produkční, Jiří jako vedoucí výpravy. Společně tak sbírali zkušenosti při realizaci mezinárodních projektů a hollywoodských blockbusterů.
A zkušenosti z natáčení trháků jako Casino Royale, G. I. Joe, Za nepřátelskou linií či Tristan a Izolda dnes Fleischerovi promítají do fungování vlastního designérského studia Fledes, které čítá přes dvacet profesionálů a má za sebou více než 150 realizací. Oba jsou příkladem toho, jak se i zdánlivě neslučitelné profese mohou propojit v jeden ucelený příběh.
Ze scény do vlastního ateliéru
Po letech intenzivního tempa a s narozením dětí však začali přemýšlet o změně, protože nechtěli, aby jejich potomci vyrůstali bez rodičů, jak to viděli u některých kolegů. Rozhodli se proto vystoupit z kolotoče nekonečných směn a hektického světa filmu a vrhli se do vlastního podnikání. V roce 2019 založil Jiří studio Fledes, což je zkratka pro Fleischer design. Když si pak byli jistí, že je firma uživí, přidala se k němu o dva roky později i Danica a začali spolu budovat rodinný byznys.
„Práce na filmu je extrémně náročná. Jeden den natáčení stojí obrovské peníze a chyba se neodpouští. Šestnáctihodinové směny jsou běžné, někdy je to i dvacet. Naučilo nás to fungovat pod tlakem, organizovat, improvizovat a spolupracovat. To všechno dnes využíváme ve studiu,“ popisuje Danica. S tím souhlasí i Jiří, podle kterého je to sice tvrdé, ale zároveň velmi pestré prostředí. „Každý den je jiný. Řešíte nové úkoly, jiné lokace, jiné výzvy. Nikde jinde se toho nenaučíte tolik za tak krátkou dobu,“ dodává.
A jak se někdo dostane od filmu k designu? Cesta Jiřího byla celkem jednoduchá, kromě práce na velkých zahraničních filmech se totiž podílel na natáčení více než 250 reklam. Při této práci zařizoval dekorace, nechával vyrábět speciální kousky na míru a půjčoval designové předměty z různých obchodů. Ještě víc ho to zaujalo při realizaci vlastního bydlení. „Můj otec byl stavař, takže jsem se od něj naučil mnoho technických detailů, které mi hodně pomohly. Postupně jsem se ještě dál vzdělával a rozšiřoval své znalosti,“ zmiňuje Jiří.
Ve dvou se to lépe táhne
Práce ve dvou podle nich přináší rovnováhu i různý úhel pohledu. „Každý máme jiný styl přemýšlení, díky tomu se doplňujeme,“ říká Danica s tím, že mnoho lidí nechápe, jak mohou být spolu doma i v práci, ale jim to funguje. „První dva měsíce byly trochu divoké, ale jakmile jsme si rozdělili role, všechno začalo fungovat. Od začátku jsme chtěli pracovat spolu, věděli jsme, že jsme dobrý tým, to jsme si ověřili u filmu,“ dodává s úsměvem se Jiří.
Zatímco Jiří je více kreativní, Danica má na starosti organizaci a realizace. V návrzích ale oba přinášejí své postřehy a společně ladí každý detail – a když se neshodnou, hledají vždy kompromis. Společně řeší i výběr materiálů, vzorků, zařízení nebo drobných detailů.
„Dva pohledy jsou vždycky přínosem. A spolupráce muže a ženy má ještě jednu výhodu, a tou je komunikace se zákazníky. Někdy si klienti lépe sednou se mnou, jindy s Jirkou. I v tomto směru se tak výborně doplňujeme,“ pochvaluje si Danica.
Funkčnost a estetika v rovnováze
Dnes se Fledes specializuje se na návrh i realizaci interiérů, přičemž každý projekt je unikátní a vzniká vždy na míru klientům. A devět z deseti projektů se realizuje – od prvního návrhu až po finální interiér. Fleischerovi tak mají celý proces pod kontrolou a dokážou zajistit, že návrh bude nejen esteticky povedený, ale i technicky a prakticky realizovatelný. „V tom vidím naši přidanou hodnotu,“ myslí si Danica.
Design je pro ně sice důležitý, ale nikdy ne na úkor funkčnosti. „Nechceme, aby byl interiér hezký jenna fotkách, ale aby skutečně sloužil,“ vysvětluje Danica s tím, že obě hlediska musí tvořit harmonickou symbiózu. Ve Fledes proto nevymýšlí věci, které jsou nereálné nebo by jejich realizace byla extrémně drahá.
„Nedělali bychom něco, co vypadá skvěle, ale v každodenním životě by to bylo nepoužitelné. Často narazíme na něco takového i v renomovaných architektonických časopisech, ale z vlastní zkušenosti i od řemeslníků víme, že některé věci mohou být opravdu líbivé, ale v praxi nefungují tak, jak by měly,“ doplňuje Jiří.
Nadčasovost, kvalita a udržitelnost
Oba také inklinují k jednoduchým a nadčasovým stylům, především ke skandinávskému a japandi. „Méně je více. Nadčasové interiéry nestárnou a člověka neomrzí ani pomnoha letech,“ říká Danica a zdůrazňuje, že kromě toho má interiér odrážet také osobnost klienta a jeho příběh.
Manželé se však nedrží jen těchto stylů, ale překračují i do dalších, vždy s respektem k historii designu. „Třeba poválečné období přineslo spoustu výjimečných, stále funkčních a esteticky kvalitních kusů nábytku, které dnes znovu objevujeme. Blízký je nám také industriální styl. Na druhou stranu, pokud by za námi přišel klient a chtěl po nás ‚barokní zámeček‘, nebyli bychom pro něj tím správným týmem. To zkrátka nejsme my,“ popisuje Jiří.
Velký důraz dávají i na kvalitu a udržitelnost, i když do Česka proniká tento trend o něco pomaleji. „Ačkoliv čeští klienti jsou dnes již ochotni investovat do kvalitních materiálů, ve světě je mnohem větší poptávka po materiálech, které jsou třeba i recyklovatelné,“ komentuje Danica s tím, že lidé dnes chtějí prostor, který je autentický a multifunkční, kde vznikají menší intimní zóny pro různé činnosti, rozhodně nestojí o katalogové řešení.
A co se týče samotného nábytku, barevnosti a designu, začíná se to podle Jiřího částečně podobat fashion průmyslu. Trendy se objevují čím dál častěji, což bývá na úkor kvality a životnosti. „K trendům posledních let patří i kvalitní osvětlení, které dokáže interiér proměnit a občas připomíná doslova sochařské objekty. Stávají se pak dominantou prostoru a určují jeho atmosféru. Snažíme se klienty k této investici motivovat a ukazovat jim možnosti, které trh nabízí,“ uzavírá Jiří.