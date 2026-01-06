Patria Finance míří na Slovensko. Otevírá pobočku v Bratislavě a nabídne přímý vstup na světové trhy

Investování už dávno není výsadou profesionálů. Způsoby, jak zhodnotit své úspory, hledá v současnosti čím dál více lidí z řad laické veřejnosti. A právě na tento trend nyní reaguje i přední hráč na českém trhu online investic a broker s více než 30letou tradicí Patria Finance. Ta rozšiřuje své působení ve střední Evropě a po Maďarsku vstupuje i na slovenský trh, kde otevírá svoji pobočku v Bratislavě.
Tamním investorům nabídne lokální řešení – webovou a mobilní aplikaci ve slovenštině, přímé investování na kapitálových trzích, vzdělávání i přístup k investičnímu zpravodajství. Zřídit účet a spravovat své investice mohou slovenští investoři jak online u Patrie, tak osobně na pobočkách ČSOB.
Na slovenském trhu chce společnost oslovit zejména dlouhodobé investory s nabídkou širokého spektra investic. K dispozici budou nástroje pro začínající investory i možnosti investování do desítek tisíc akcií, burzovně obchodovaných fondů (ETF), dluhopisů, měn, kryptoměn, komodit či derivátů obchodovaných na světových trzích, včetně regionu CEE, západní Evropy a Spojených států.
„Vstup na slovenský trh je pro Patrii dalším logickým krokem ve strategii růstu ve středoevropském regionu. Chceme být partnerem pro všechny, kteří hledají spolehlivého brokera s dlouholetou tradicí, silným zázemím a moderními investičními nástroji. Naším cílem je přinést slovenským investorům nejen kvalitní služby, ale i jistotu, že jejich majetek je spravován s maximální péčí a odborností,“ uvádí šéf Patria Finance Richard Podpiera, který zároveň v české ČSOB zastřešuje oblast investic.
Patria Finance vznikla jako první investiční banka na českém trhu v roce 1994 a postupně se etablovala do pozice silného retailového obchodníka s cennými papíry. V Česku s ní investuje více než 92 tisíc klientů v souhrnné hodnotě zhruba 150 miliard korun. Své slovenské zákazníky, kterých jsou rovněž tisíce, dosud obsluhovala přeshraničně z tuzemska.