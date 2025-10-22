Lov na jednorožce začíná. Češi mohou díky fondu od společnosti EMUN investovat do OpenAI či SpaceX ještě před vstupem na burzu

Po několika letech útlumu se trh s novými vstupy na burzu opět probouzí. Zájem investorů o technologické lídry a globální jednorožce, tedy soukromé společnosti s hodnotou přes miliardu dolarů, prudce roste. A právě nyní se otevírá šance být u toho dřív, než se spustí masivní vlna investic.
Zájemci z Česka mohou své peníze do takových společností vložit prostřednictvím nově otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů EMUN Global Unicorns (EGU), který se zaměřuje na globální lídry s vysokým potenciálem vstupu na burzu. V jeho portfoliu už dnes figurují jména jako OpenAI, Revolut, SpaceX, Anthropic, xAI, Kraken, Stripe, Databricks či Discord.
Jak přitom ukazují data platformy Pitchbook, potenciál trhu s IPO (první veřejnou nabídkou akcií) se v poslední době zvyšuje. Jen v USA získaly firmy podporované rizikovým kapitálem v letošním třetím čtvrtletí přes 36 miliard dolarů (zhruba 750 miliard korun), což znamená meziroční téměř třicetinásobný nárůst. Celosvětově pak přineslo 60 nových vstupů na burzu více než 85 miliard dolarů (asi 1,8 bilionu korun), tedy zhruba čtyřnásobek loňské hodnoty.
„IPO brány se viditelně otevírají. Důvodem je vysoký počet privátních společností s valuací a fundamenty ‚zralými‘ pro vstup na burzu, v kombinaci se silným sentimentem na veřejných burzách. Již data od začátku letoška ke konci třetího kvartálu indikují nejsilnější rok od roku 2021,“ uvádí pro Euro.cz šéf investic do privátních trhů a partner společnosti EMUN Filip Savi.
Přístup k růstu před burzou
EGU nabízí investorům dlouhodobé řešení v podobě evergreen fondu s měnovým zajištěním a částečnou likviditou. Díky své struktuře jde o přístupnější alternativu k tradičním venture fondům, které bývají určené jen úzkému okruhu kvalifikovaných investorů. Evergreen fond totiž nemá pevně stanovenou dobu trvání, průběžně přijímá nové investory a umožňuje pravidelné odkupy podílů.
„Míříme na společnosti s minimální valuací jedné miliardy dolarů s dostatečnou likviditou na sekundárních trzích a vysokou pravděpodobností IPO,“ přibližuje naší redakci Savi. „Díky tomu, že je podkladové portfolio likvidnější než tradiční VC, dokážeme na naší úrovni nabídnout možnost částečných čtvrtletních výstupů z fondu,“ dodává s tím, že oblast venture kapitálu a growth equity je u českých investorů oblíbená – v kruzích movitých a institucionálních investorů jde dokonce o jednu z nejpopulárnějších strategií.
„Často se však jedná o malé fondy investující do těch nejmladších a nejrizikovějších projektů, kde je vidina exitu velmi vzdálená. S fondem EMUN Global Unicorns chceme nabídnout novou možnost, jak do tohoto dynamického segmentu investovat,“ hlásá.
Pátý evergreenový fond
EGU je již pátým fondem z platformy semilikvidních evergreenových fondů privátních trhů, v rámci které EMUN spravuje téměř pět miliard korun. Fond byl spuštěn v srpnu a z iniciační periody vystoupil na konci září. Během těchto dvou měsíců získal přes 200 milionů korun zhruba od 20 investorů, zejména z řad akcionářů skupiny EMUN, movitých jednotlivců a EMUN Family Office.
Nyní se fond otevírá veřejnosti a ještě letos bude dostupný v některých českých privátních bankách a na distribučních platformách. „Aktuálně probíhá technický onboarding u jedné privátní banky a dvou obchodníků s cennými papíry, úpisy by měly být spuštěny v listopadu,“ doplňuje Savi, podle kterého si investoři budou moci vybrat buď korunovou, nebo dolarovou variantu. Hodnota fondu se bude aktualizovat měsíčně a zpětný odkup podílů je možný jednou za čtvrtletí.
Přímý vstup přes EMUN vyžaduje minimální investici ve výši pěti milionů, přes distribuční sítě pak jeden milion korun, stejně jako u ostatních fondů kvalifikovaných investorů. Očekávané zhodnocení v doporučeném pětiletém horizontu míří na čistý anualizovaný výnos přes 12 procent.
Ojedinělá strategie
Strategie fondu EGU je v Česku ojedinělá, jak zdůrazňuje CIO a partner EMUN Leoš Jirman. Soukromé firmy dnes zůstávají mimo burzu déle, některé na ni možná nikdy nevstoupí. A právě oblast investic do rychle rostoucích, už zavedených společností dospěla do fáze, kdy je smysluplné do tohoto segmentu alokovat kapitál, a být tak o krok napřed před veřejnými trhy, kde se nadvýnos hledá obtížně.
Na rozdíl od raného rizikového kapitálu nejde v tomto případě o financování nápadu, ale o podporu expanze firem, které už mají fungující byznys a hledají kapitál pro další růst. „Tato příležitost je jednou z těch, které tady chybí, a my ji prostřednictvím našeho nového fondu chceme zpřístupnit,“ uzavírá Jirman.