Buffett opět vydělal „balík“. Jeho Berkshire Hathaway po 16 letech prodala všechny akcie čínského výrobce elektromobilů

Legendární Warren Buffett přezdívaný jako „Věštec z Omahy“ je známý svou strategií dlouhodobého investování do zavedených a stabilních firem, která mu za desetiletí přinesla stovky miliard dolarů. Jednou z jeho nejúspěšnějších a zároveň neobvyklých investic byla koupě podílu v čínském výrobci elektromobilů BYD.
Buffettův konglomerát ho koupil podíl prostřednictvím své divize Berkshire Hathaway Energy, která ve zprávě za letošní první čtvrtletí uvedla, že svoji pozici už zcela opustila. Odchod následně potvrdila televizi CNBC.
V reakci na to spadly akcie BYD na hongkongské burze asi o tři procenta. Berkshire Hathaway přitom podle analýzy Business Insider na investici za 16 let vydělala zhruba sedm miliard dolarů (v přepočtu zhruba 144 miliard dolarů).
Z pár set milionů na miliardy
Firma slavného investora v roce 2008 zaplatila za 225 milionů akcií čínské firmy 232 milionů dolarů (téměř 4,5 miliardy korun), tedy něco málo přes dolar za kus. Tehdy to byla asi čtvrtina všech akcií obchodovaných na burze v Hongkongu, respektive necelá desetina celé společnosti. Ovšem od té doby vystřelily akcie BYD zhruba padesátinásobně a na konci loňského března, kdy ještě Berkshire figurovala mezi akcionáři, se obchodovaly za 50 hongkongských dolarů (téměř 150 korun). Po červencovém dělení v poměru tři ku jedné však akcie oslabily o 16 procent.
Největší hodnotu měl podíl Berkshire v BYD v červnu 2022, kdy činil devět miliard dolarů (přes 214 miliard korun). Přitom už v následujícím měsíci Buffett a jeho tým naznačili odchod a po téměř 14 letech nečinnosti začali akcie postupně prodávat. Když byl legendární investor v dubnu 2023 dotázán, proč podíl zmenšuje, odpověděl, že cena vystřelila příliš vysoko a jinde lze dosáhnout vyšší návratnosti.
Do loňského července pak klesl jeho podíl o 76 procent, takže se dostal po pětiprocentní hranici, kdy už firma nemusí zveřejňovat detaily transakcí. A i když letos Berkshire uvedla jen část svých obchodů, analýza Business Insider odhadla, že firma vydělala asi třicetinásobek původní investice.
Neobvyklé rozhodnutí
V době, kdy Berkshire do BYD investovala, měla čínská firma hodnotu méně než tři miliardy dolarů (58 miliard korun), přičemž dnes tato suma přesahuje 130 miliard (téměř 2,7 bilionu korun). Jde tak o jednu z největších a zároveň nejméně obvyklých investic amerického konglomerátu. Vsadit totiž na čínský technologický startup představovalo Buffetta a Mungera odklon od jejich obvyklého stylu, kdy preferovali zavedené americké firmy ve stabilních odvětvích, jako je pojišťovnictví.
Za tímto úspěchem však nestojí nikdo jiný, než právě Buffettův dlouholetý obchodní partner Charlie Munger, který zemřel v listopadu 2023 ve věku 99 let. Tehdy začátkem roku označil BYD za svůj největší přínos firmě. „Nikdy jsem v Berkshire nepomohl udělat nic tak dobrého, jako byl BYD,“ uvedl s tím, že firma je v Číně „tak napřed před Teslou, že je to skoro směšné“.
Velkou roli v jeho rozhodnutí přitomsehrál obdiv zakladatele a šéfa BYD Wang Čchuan-fua. Už v době vstupu Berkshire vybudoval Wang globálního producenta dobíjecích lithium-iontových baterií a součástek pro mobilní telefony, zároveň však pronikal i do vysoce konkurenčního a kapitálově náročného autoprůmyslu. „Tenhle muž je kombinací Thomase Edisona a Jacka Welche,“ řekl Munger o Wangovi a dodal, že něco takového ještě neviděl.
BYD zpomaluje, konkurence sílí
Letošní pokles akcií BYD souvisí s tím, že tempo růstu firmy začalo zpomalovat. Prodeje v červenci a srpnu byly na stejné úrovni jako loni a zisky klesly kvůli zásahu vlády proti slevovým akcím na extrémně konkurenčním čínském trhu elektromobilů.
Nezávislý analytik Lej Sing také tvrdí, že BYD má již za sebou „fázi vysokého růstu“, kterou firma zažila mezi lety 2022 a 2024. Odhaduje, že letos zřejmě nesplní cíl prodat 5,5 milionu vozů, protože čelí tvrdé konkurenci značek jako Geely či Leapmotor, které uvedly na trh nové modely za velmi dostupné ceny.