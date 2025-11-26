Startuje Dluhový patron. Projekt pomůže lidem s oddlužením a nabídne šanci začít znovu

V Česku se aktuálně v exekuci nachází zhruba 600 tisíc osob, přičemž více než třetina z nich by reálně mohla projít oddlužením umožňujícím návrat k běžnému ekonomickému životu. Naneštěstí se tak neděje, neboť tito lidé často nevědí, kde začít, nemají se na koho obrátit, stydí se nebo jim chybí přístup k relevantním informacím.
Počet oddlužených osob tak každý rok dosahuje zhruba jen 20 tisíc, v důsledku čehož stát podle odborných odhadů přichází na odvodech a daních až o 16 miliard korun.
Záchytným bodem pro lidi ve finanční tísni se nyní může stát nový nástroj s názvem Dluhový patron. Ten nabízí krátký test vhodnosti oddlužení, kalkulačku splátek, mapu prověřených poraden i odpovědi na nejčastější otázky spojené s tímto problémem.
Web, jehož součástí je i sekce pro situace, kdy má dluh blízký člověk, upozorňuje také na benefity oddlužení – tedy například že během procesu může mít dotyčný bankovní účet. Spuštění nástroje reaguje na potřebu mít dostatek srozumitelných informací na jednom místě, protože oddlužení obvykle provází řada přetrvávajících mýtů.
„Podle zjištění našeho výzkumu by devět z deseti dlužníků přivítalo pomoc s přípravou žádosti o oddlužení, ale 57 procent vůbec netuší, že ji mohou zdarma získat u neziskových organizací. Dluhový patron jim ukáže, jaká cesta je pro ně reálná, a přivede je rovnou k prověřené bezplatné pomoci. Díky němu tak neztrácí čas, a hlavně neskončí u šmejdů,“ říká Pavla Aschermannová z Rubikon Centra, která zároveň zastává funkci předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR, jež zmíněný web provozuje.