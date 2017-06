Sobotkova vize: Japonské firmy pro český průmysl 4.0

Japonské firmy by v České republice v budoucnu neměly investovat jen do tradičních oborů, jako je automobilový průmysl, strojírenství a elektronika, ale měly by se zapojit také do modernizace, robotizace a digitalizace českého průmyslu. Uvedl to premiér Bohuslav Sobotka, který dnes v Tokiu zahájil česko-japonské hospodářské fórum. Šéf vlády ale zároveň vysoce ocenil dosavadní japonské investice v Česku, které dosáhly částky 3,7 miliardy dolarů a vytvořily 47 tisíc pracovních míst.