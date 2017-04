Investice do do těžby lithia v Krušných horách budou v řádech miliard

Od loňského podzimu má všechna povolení k těžbě u Cínovce na Teplicku společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Lithium chce těžit povrchově. Hlubinou těžbu pak v lokalitě plánuje společnost Geomet, kterou vlastní australský European Metals Holdings (EMH). Studii proveditelnosti chce mít připravenou do poloviny příštího roku.

„Vše záleží na průběhu povolovacích procesů, nicméně dá se reálně očekávat, že přípravné práce na otvírce ložiska a výstavba zpracovatelského závodu může být zahájena do dvou až tří let od zahájení studie proveditelnosti. Samotná výstavba a přípravné otvírkové práce budou trvat zhruba 15 měsíců,“ řekl generální ředitel společnosti Geomet Richard Pavlík.

Společnost plánuje v Krušných horách kromě lithia těžit i cín a wolfram. Celkové náklady na přípravu projektu až po vývoj, testování a projekci zpracovatelských technologií se podle Geometu mohou pohybovat mezi 600 a 700 miliony korun. Zhruba polovina již byla proinvestována. „Náklady na samotnou otvírku dolu a výstavbu zpracovatelského závodu se pak budou pohybovat v řádu jednotek miliard korun,“ uvedl Pavlík.

Cínovecká deponie počítá s tím, že do zahájení těžby na Cínovci bude muset investovat stamiliony korun. Firma má už pro ložisko všechna potřebná povolení, těžba by tak mohla začít do několika let. „V současnosti provádíme přípravné práce, musíme následně postavit areál pro zpracování suroviny, najít zaměstnance, zprovoznit technologie, vyřešit odbyt vytěžené suroviny,“ řekl mluvčí Cínovecká deponie a Sanaka Industry Martin Frýdl.

Sanaka Industry, která do RSJ také patří, plánuje těžit povrchově lithium u Horního Slavkova na Sokolovsku. Nyní je u projektu posuzován vliv na životní prostředí (EIA). „Následně očekáváme povolení k těžbě,“ dodal mluvčí.

Geomet by rád spolu s českou společností HE3DA, která se zabývá vývojem bateriových technologií, vytvořil komplexní český řetězec od těžby přes zpracování, výzkum až po výrobu a prodej finálních výrobků (baterií) s vysokou přidanou hodnotou. Pavlík uvedl, že by EMH uvítal, pokud by do holdingu vstoupil strategický český partner, ať už soukromý, polostátní nebo dokonce stát jako takový. „Mnohá jednání se v tomto směru již uskutečnila, zatím však bez úspěchu,“ dodal.

Z výsledků geologického průzkumu z konce loňského roku vyplývá, že zdroje lithia na krušnohorském Cínovci jsou 1,2 až 1,4 milionu tun. V Česku se nachází podle hrubých odhadů šest procent světové zásoby lithia, většina je v okolí Cínovce, zbytek ve Slavkovském lese.

Analytička společnosti Finlord Eva Mahdalová upozornila, že cena lithia v posledních letech prudce roste. Na trhu je ho totiž nedostatek. Nyní stojí tuna lithia 9100 dolarů, ještě v roce 2013 to přitom bylo méně než 5000 dolarů.

