Sobotka: Podporujme investice, které zmodernizují zemi

Česko nemůže plošně podporovat všechny zahraniční investice, které do země přicházejí. Místo toho si musí vybírat takové, které pomohou modernizovat zemi a zajistí její konkurenceschopnost do budoucna. Na konferenci ekonomických radů ministerstva zahraničí to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Apeloval také na další podporu exportu, který je podle něj klíčový pro českou ekonomiku.