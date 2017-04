Bude Japonsko platit bitcoinem? Stovky tisíc obchodů jsou pro

Dodatek japonského bankovního zákona, který vláda nedávno schválila, uznává bitcoin a další kryptoměny jako tzv. „prostředek hodnoty“. To podle odborného ekonomického serveru Investopedia znamená mimo jiné i to, že s kryptoměnami lze v japonském právním rámci obchodovat či je směňovat.

Dva přední japonští maloobchodníci již podle technologického webu Silicon Angle přijali opatřená, která platby bitcoinem v jejich provozovnách umožňují. Jedná se o prodejce elektroniky Bic Camera, který v prodejnách zavedl platbu kryptoměnou do výše částky 905 dolarů na zkoušku. Spolu s tím firma zahájila i úzkou spolupráci se společností bitFlyer, která je jednou z nejvýznamnějších bitcoinových burz v zemi. Personální a reklamní agentura Recruit LifeStyle pak oznámila, že umožní platby bitcoinem od léta.

Platby bitcoinem podle informací serveru Newsbtc v Japonsku aktuálně přijímá kolem čtyř tisíc obchodníků. Podle webu o kryptoměnách News.bitcoin by v létě mělo v Japonsku být možné platit bitcoinem již v 260 tisíc gastronomických zařízení a prodejnách. Pokud by ale jejich počet dále narůstal, mohl by se bitcoin v zemi stát plnohodnotnou alternativou ke kreditním a debetním kartám.

Japonsko je ve svém přístupu ke kryptoměnám velmi progresivní. V Evropě podobný přístup razí Švýcarsko, které umožňuje platit bitcoinem například za lístky ve vlaku.

