V Praze bude jezdit osm nových autobusových linek

„K těmto změnám jsme přistoupili z několika důvodů, mimo jiné kvůli rostoucí výstavbě nebo přeplněnosti autobusů v některých částech,“ řekl ředitel Ropid Petr Tomčík.

Jedna z nových linek je číslo 117, která pojede od polikliniky na Budějovické do Čechovy čtvrti v Modřanech. Z Budějovické pojede rovněž nová linka 203 do zastávky Milíčov na Jižním Městě. Další novou linkou bude autobus číslo 134, která pojede ze zastávky Podolská vodárna na Zelený pruh. Kobylisy se sídlištěm Čimice spojí linka 145 a Strašnickou s Kolejemi Jižní Město linka 154.

Na Opatově na Jižním Městě bude končit také nová linka 182, která tuto lokalitu spojí se zastávkou Poliklinika Prosek. Z Černého mostu přes Xaverov pojede do Běchovic autobus číslo 222.

V rámci příměstské autobusové dopravy pak vyjede z Přezletic, Kocandy na Praze-západ nová linka číslo 396.

Změny tras jednotlivých linek se kvůli přetíženosti spojů se týkají například oblasti Letňan, Záběhlic a Skalky nebo Sídliště Petrovic a Hájů. Obnovit spoje, které byly zrušeny v roce 2012, si vyžádaly radnice Prahy 11 či 15, obnoveny budou rovněž některé spoje v okolí Budějovické či Chodova.

Přečtěte si exkluzivní rozhovor s Petrem Dolínkem:

Upravenou trasu bude mít kupříkladu linka 101, která od Tolstého pojede přes Skalku, vybrané spoje pojedou do zastávky Zentiva. Změna trasy čeká také autobus 196, který pojede ze zastávky Michelská do zastávky Kloboučnická. V oblasti Zahradního města ji nahradí linka 138 a 154. Linka 193 bude ve směru od Nádraží Vršovice končit už ve stanici Šeberák.

„K datu zavedení změn nasadíme do ulic 150 informátorů. Je to vysoké číslo, ale při změnách tramvajových linek se nám to osvědčilo. Rovněž jsme připravili stránku www.autobusy2016.cz, kde lidé najdou všechny informace,“ řekl Dolínek.

Ropid bude následujících šest měsíců sbírat podněty a poté změny vyhodnotí a případně konkrétní změny upraví. Do konce října pak předloží návrhy městských částí na zavedení nových linek, které požadují. „Kdybychom již nyní všem vyhověli, navýšila by se cena za provoz autobusů o 270 milionů korun ročně,“ řekl Dolínek. Provoz autobusů vyjde Prahu ročně na přibližně tři miliardy korun.

Praha letos nachystala rovněž změnu tramvajové dopravy, která začala platit na konci srpna. Změněnu trasu mělo devět tramvajových linek, přibyly tři nové a beze změny zůstalo 12 linek.

Čtěte dále: