Dvě podoby návratu tramvají na Václavské náměstí. Rozhodnutí je na Praze

IPR zpracoval několik variant, kudy by mohla tramvajová trať vést. Z nich nakonec vybral dvě, které městu doporučil k dalšímu projednání. Obě počítají s tím, že by trať vedla kolem sochy svatého Václava až doprostřed náměstí, kde by se napojila na stávající trať spojující Vodičkovu s Jindřišskou ulicí. Obě rovněž vyžadují revitalizaci Vrchlického sadů.

V první variantě by vedla trasa z Vinohradské přes magistrálu a následně Wilsonovou ulicí k Vrchlického sadům. Tato varianta počítá s co nejmenším zásahem do zeleně v parku u hlavního nádraží. Do Opletalovy ulice by se trať napojila v oblasti křižovatky s Růžovou ulicí. Podmínkou pro vybudování této varianty je zkoordinovat ji s úpravou severojižní magistrály a vytvořit zastávky před Státní operou.

Druhá varianta počítá s tím, že by trať k hlavnímu nádraží vedla přes Václavské náměstí, odkud by tramvaje zabočily do Opletalovy ulice. Tady bude nutno změnit režim dopravy v ulici a rovněž vyřešit hluk, který by trať působila. Tato varianta pak počítá se vznikem nové zastávky Václavské náměstí, která by byla proti ústí Opletalovy ulice.

IPR prověřoval možnost vést trať Washingtonovou ulicí až k hlavnímu nádraží nebo Wilsonovou a následně přes Vrchlického sady. Ani jednu z těchto variant ale k výstavbě nedoporučil. Kterou variantu město vybere, není zatím jasné. „Je to pro mě klíčová stavba a během několika týdnů vybereme finální verzi,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Městská část Praha 1 by podpořila podle starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 09) variantu, kdy by případné koleje vedly po překročení magistrály z Prahy 2 na úrovni Washingtonovy ulice na Senovážné náměstí a dále na Masarykovo nádraží.

O návratu tramvají na Václavské náměstí se mluví zejména v souvislosti s rekonstrukcí náměstí. Město před několika lety uspořádalo architektonickou soutěž, v níž zvítězil návrh ateliéru Cigler-Marani. Praha zatím ale směrem k rekonstrukci nepodnikla zásadní kroky, pouze před několika lety uzavřela pro auta spodní část náměstí. Tramvaje přestaly na náměstí jezdit v roce 1980.

