Petr Dolínek: Státu děláme support

Antiislamista Martin Konvička na vás podal trestní oznámení kvůli vašemu doporučení zakázat demonstraci před saúdskoarabskou ambasádou kvůli havárii vody, co na to říkáte?

Nešlo jen o havárii vody, od 1. července prochází celá Korunovační ulice stejně jako její přilehlé okolí zásadní rekonstrukcí. Chybí povrchy komunikací, stojí tam bagr, jsou tam obnažené kanály. Když chtějí dělat někde anarchisté demonstraci, a jsou tam rozkopané chodníky, taky jim akci nikdo nepovolí, aby demonstranti nikoho neohrozili dlažebními kostkami. A tady by to někdo povolil na úplném staveništi?

Takže se trestního oznámení neobávate?

Určitě ne. Já se spíš divím tomu, že akci nějaký úředník povolil.

Jak je možné, že se nakonec uskutečnila?

To se zeptejte státní správy. Za sebe musím říci, že se mi všechny akce pana Konvičky zdají zběsilé. Samozřejmě ctím právo na demokracii a shromažďování, ale jeho poslední akce ukázaly, že není něco v pořádku.

Myslíte akci s maketami zbraní na Staroměstském náměstí?

Nedovedu si představit, že by například nějaký tým přijel hrát na náměstí air-soft. Stejně tak si neumím představit, že by si někdo přivezl toaletu a libovolně jí v Praze někam postavil a vykonával tam potřebu. To je zvrácené.

Jak hodnotíte přínos Blanky pro Prahu. Bude mít teď roční výročí. Vidíte její slabá místa?

Především si musíme říct o jejích silných místech. Blankou projelo více než 30 milionů aut, výrazně stáhla dopravu z povrchu a provoz tunelu je bezproblémový. Problémů, kvůli kterým by se musel celý tunel uzavřít, bylo minimum. Byla tam jen jedna porucha čidel.

Nemyslela jsem provoz tunelu, ale místa, kde teď kvůli tunelu vznikají kolony.

Ano, ale odmítám to, aby komplex tunelů Blanka byl komentován jen z pohledu toho, že to někde dopravě přitížilo. Všechny změny, které mění dopravní toky, mají své následky, například vnější pražský okruh. Je třeba se na to dívat jako na velké technické dílo, které velmi pozitivně přakvapilo tím, jak je schopné fungovat a má bezchybný chod.

Další věc je, že tento rok nebyl měsíc, kdy by okolí tunelu bylo bez oprav. Za následek to má, že se řidiči nechovají zrovna typicky. Opravovala se Plzeňská ulice a teď Korunovační. Jestli někde nastaly problémy, tak ve Strakonické ulici, kde se zvýšila intenzita dopravy, naopak se ale zase snížila v Argentinské ulici.

Praha 6 teď žádá kvůli kolonám po magistrátu uzavření výjezdu na Prašný most.

To nemá smysl, je to řešení bez koncepce. Vrátilo by auta na povrch a spolu s tím by se vrátily kolony u Vozovny Střešovice, v ulici Milady Horákové a k Hradčanské. Ještě více by se ucpala Patočkova ulice. Auta je potřeba mít co nejvíce pod povrchem.

Takže městské části nevyhovíte?

Podobné návrhy jdou proti smyslu řešení.

Proč Blankou nejezdí autobusy?

Má to několik aspektů, za prvé autobusy nejsou výrazně rychlejší a nebudou výrazně rychlejší než metro. Jsou méně ekologické, v tuto chvíli se všechny evropské metropole přihlašují k deklaraci, která je zavazuje ke snižování fosilních paliv u hromadné i automobilové dopravy, tím, že bychom zavedli novou linku, jdeme proti tomu.

Nemluvím o nové lince, ale o stávajících spojích.

To by ale vznikaly nové linky a vazba je v tuto chvíli zabezpečená metrem. Největší volání se ozývalo po lince, která by fungovala jako zrychlený expres co do Blanky vždy jen zajede a vyjede. Podle propočtů Ropidu by oproti metru šlo o zrychlení pouze v řádu minut. Navíc Hradčanská a Vítězné náměstí jsou už tak přetížené jak automobilovou, tak autobusovou dopravou. Smysluplný by byl spíše autobus, který by jezdil Strahovským tunelem z Anděla do Patočkovy ulice a pak na Veleslavín a k letišti.

Kdy by linka mohla vzniknout?

Mám ji na papíře už delší dobu, nyní se s odborníky bavíme o tom, jestli by znamenala přínos nebo ne. Bude také stát nějaké peníze. Na podzim navíc dojde v pražské autobusové dopravě ke změnám, které nejdříve musíme vyhodnotit. Potom bude vhodný okamžik se opět bavit o tom, zda využívat tunelové komplexy pro autobusovou dopravu. Spolu s tím je nutné si uvědomit, že autobus, který zajede do tunelu, také vyjede ven

Zmiňoval jste metro. Kde váznou výkupy pozemků?

Výkupy většiny pozemků jsme vyřešili a zasmluvnili. Stále ale zbývá několik rodin, se kterými se nikdo nebyl schopný v minulosti dohodnout. My už se dohodám blížíme. Mají určitou finanční představu, do které započítávají jak své soukromé vlastnictví, tak ušlý zisk, protože s majetkem nemohli kvůli stavební uzávěře 20 let svobodně nakládat. My jako řádný hospodář hledáme kompromis. Nechceme je připravit o jejich sparvedlivý zisk, ale ani je přeplácet. Někdo by také rád se svými pozemky developoval, a s nimi se dohaduje o možné výstavbě. Pozemky nemusíme pouze vykupovat, jsou i jiné možnosti. Můžeme zvolit smluvní úpravu, která umožnuje na jejich pozemcích například vybudovat výstupy z metra.

Kolik pozemků k vykoupení zbývá?

Týká se to v zásadě sedmi rodin. Je tam ale například i fotbalové hřiště nebo církevní pozemky. Intenzivně na tom pracujeme, na to, v jakém stavu jsem to zdědil, tak máme v tuto chvíli ve všem jasno.

Kdo s rodinami vyjednává a pozemky vykupuje?

Za pražský dopravní podnik paní ředitelka, která má na starosti majetek, s papírováním pomáhá Inženýring dopravních staveb (IDS) a hlavní město Praha, které má mnohem větší možnosti než dopravní podnik, může například nabízet směny. Směny by mohly u některých majitelů pomoci, protože mají roztříštěný majetek. Město by jim zajistilo sjednocení vlastnictví a dostalo se tak k pozemkům, které jsou důležité pro výstavbu.

Proč se město zdráhá vyhlásit architektonickou soutěž na nové stanice metra D, petici občanůnavíc chcete projednávat až v říjnu.

Předně, projekt metra D v této podobě jsme zdědili, takže to není o tom, zda chceme nebo nechceme dělat architektonickou soutěž, ale o časových možnostech. Nová soutěž by znamenela posunutí zahájení stavby nejméně o dva roky, možná i více. A to si nemůžeme a nechceme dovolit. Zároveň ale platí, že hodláme s Metroprojektem dále řešit podobu stanic, za poslední můžete vidět značný posun. Já jsem připraven podpořit další dialog mezi Metroprojektem a architekty, odbornou veřejností, a to včetně studentů. Petice tak vlastně z velké části volá po něčem, co už je za poslední měsíce intenzivně řešeno. Osobně se obávám, aby její projednávání někoho nemotivovalo více k samoúčelným politickým exhibicím než k řešení podstaty věci.

Před čtvrt rokem jste zahájil tour de městské části ohledně problémů v dopravní infrastruktuře, co jste od starostů zjistil?

Peníze posíláme nad rámec rozpočtu hlavně na opravy chodníků a komunikací, ale třeba i na rekonstrukci mostních konstrukcí. Někde mají zase zájem spíš o řešení městské hromadné dopravy. Nebo řešíme akutní stavy po haváriích. Snažíme se zohlednit věci, které se váží k dopravnímu systému. Starostové a místostarostové si už i navykli, že za mnou mohou přijít.

S kolika městskými částmi už jste jednal?

Za poslední dva roky jsem navštívil tak dvě třetiny městských částí a za poslední tři měsíce jsem byl ve více než 15 městských částech. Nemusím se nutně scházet se starosty, často jednám i s občanskými iniciativami. Třeba v Belgické ulici se nám podařilo zachránit celé stromořadí.

Premiér Sobotka vás ohledně dostavby pražského okruhu vyzval k aktivitě, máte se prý účastnit jednání pracovních skupin...

Všech jednání jsme se účastnili i v minulosti, pro Prahu je důležité spíš to, že se stanovil partner na vládní straně, což je náměstek ministra dopravy. Neustále také komunikujeme s městskými částmi, chceme, aby se zachovala například izolační zeleň, řešíme propojení s cyklostezkami nebo stezkami pro pěší. Připravujeme i rekonstrukce, které budou provázané s okruhem. Počítáme s hostivařskou spojkou. Dělámu vše proto, abychom státu udělali support. Pro nás je také velmi důležité, že by stavba neskončila u Běchovic jednou velikou křižovatkou, ale naváže na to komunikace M/12, která míří k Českému Brodu.

Myslíte si, že vláda vrátí 511 mezi prioritní stavby?

Vláda jednoznačně sdělila ústy premiéra, že to je pro stát prioritní stavba bez ohledu na financování. Takhle jasně to ještě nikdy v minulosti řečeno nebylo. To znamená, že je to závazek vlády a je jedno, jestli půjde o evropské nebo české finance. Stavba musí pokračovat maximálně rychlým tempem, a to je asi nejdůležitější zpráva nejen pro mně, ale i pro hospodářství celé České republiky, protože to výrazně zjednoduší a zrychlí dopravu.

Začnou stavební práce v roce 2018?

Vždycky se může stát, a pravděpodobně se to i stane, že se různá občanská sdružení, iniciativy nebo starostové začnou odvolávat. Město je připraveno se s nimi bavit a vyslechnout je. Pokud něco budeme moci změnit v rámci příprav, uděláme to, hlavně ať se nemusíme soudit, soud vše protahuje a vrací zpět.

Dále čtěte: