Nový vzhled stanic metra D bude stát desítky milionů

Vypsání architektonických soutěží žádají v petici tisíce lidí, město přislíbilo alespoň výtvarnou soutěž, která by nezasahovala do již schváleného projektu, ale spíš jen do jeho vzhledu, například použitých povrchů nebo osvětlení. Architektonické soutěže by měly být na dvě stanice, které zatím územní rozhodnutí vydané nemají.

Bod týkající se architektonického či výtvarného pojetí nových stanic metra měli v úterý projednat radní, nakonec k tomu ale nedošlo „Není souhra v radě. Město jako vlastník musí říct, že to chce. A že si je vědomo nákladů, které jsou s tím spojené. Například že ten, kdo výtvarnou soutěž vyhraje, bude konzultantem výstavby. A to jsou další náklady,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Vzhledem metra D by se mělo příští čtvrtek zabývat i zastupitelstvo, které má petici projednat.

Iniciátoři žádají, aby z mezinárodní architektonické soutěže vzešla podoba všech stanic metra. Aktuálně jejich projekty tvoří firma Metroprojekt, které Praha zakázku na projekt metra za 440 milionů korun přidělila.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice. V další fázi pak zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Stavba první části by měla být hotova do roku 2022, zda bude předpokládaný termín dodržen, ale není jasné. Zatím se nepodařilo vykoupit všechny pozemky nutné pro stavbu za odhadovaných 51,4 miliardy korun.

Dále čtěte: