Žižkov a Vinohrady má propojit elektrobus

„Chceme naplňovat potenciál smart technologií konkrétními činy pro zlepšení života našich občanů. Udělat nyní viditelný krok přechodu města k elektromobilitě je žádoucí a příkladem by měly být právě prostředky hromadné dopravy. O realizaci studie nyní začínám jednat s organizací ROPID,“ uvedla zástupkyně starostky Lucie Vítkovská.

Od zavedení nové dopravní linky si Praha 3 slibuje zlepšení dopravní obslužnosti a tím i dostupnosti některých částí Prahy 3. Dle radnice linku ocení především starší a méně pohybliví lidé nebo rodiče s malými dětmi. „V rámci projektu Smart City je právě elektrobus správným řešením veřejné dopravy, který pomáhá zejména tam, kde prostředí trpí nadměrnou dopravní zátěží,“ uvádí radnice.

S myšlenkou na větší zapojení elektrobusů do pražského provozu už si pohrává i magistrát a další městské části. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) již dříve hovořil o tom, že by magistrát rád zavedl pilotní elektrobusouvou linku mezi Veleslavínem a letištěm. Elektrobusy by ale pomohly podle něj i Spořilovu, který je přetížený kamionovou dopravou. Zatím Praha vyzkouší provoz kombinovaného elektrobusu s trolejí na proseckém kopci v Praze 8. Do kopce si elektrobus přičerpá proud z troleje a z kopce bude energiii naopak rekuperovat.

Radnice Prahy 4 se například od září zapojí do celoevropského projektu vývoje elektrobusu bez řidiče. Nový elektrobus by měl být využíván při běžném provozu na veřejných komunikacích.

