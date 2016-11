Participativní rozpočet: občané Prahy 6 rozhodnou o pěti milionech

Celý proces přípravy participativního rozpočtu by měl začít v listopadu souhlasem rady městské části, uvolněním financí a potvrzením pravidel účasti. Městská část by do něj měla uvolnit částku v celkové výši pěti milionů korun. Z té se podle mluvčího Prahy 6 Martina Churavého magistrát radnici rozhodl zpětně proplatit polovinu.

Jako kapka v moři

„V miliardovém rozpočtu městské části nepředstavuje tato suma nijak závratný podíl, ale jde o první krok na velmi dlouhé cestě,“ sdělil k věci Churavý. Podle Vojtěcha Černého z neziskové organizace Agora, která téma zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných prostředcích v hlavním městě prosazuje, je pětimilionový příspěvek na jeden ročník silným lákadlem.

I tak má ale Česko a zejména Praha, co dohánět. Například ve Varšavě v současnosti podle Černého připravují start participativního rozpočtování ve výši zhruba 381 milionů korun.

Praha schválila rozpočet. Přečtěte si o tom:



Pražští radní schválili rozpočet, chtějí investovat 14 miliard





Rekord nepokoří šestá pražská část ani v rámci hlavního města. Pět milionů již dříve mezi projekty občanů rozdělila Praha 10. „V přepočtu na obyvatele jsou momentálně v ČR premianti ve středočeských Mnichovicích, kde se rozděluje zhruba 171 Kč na obyvatele,“ uvádí Černý. Praha 10 podle něj na obyvatele rozdělila 48 Kč, Praha 6 pak na tom podle něj bude zhruba podobně.

Lidé budou hlasovat

S realizací participačních projektů navržených občany se podle městské části Prahy 6 počítá od července příštího roku. Počítá se s podrobnou informační kampaní, navrhování projektů občany, jejich kontrolou ze strany radnice a závěrečným hlasováním o tom, jaké z nich se nakonec podpory z veřejných peněz dočkají.

Koncem prázdnin realizovala závěrečné hlasování o participativním rozpočtu i Praha 3. Ta však mezi osm vítězných projektů navržených místními obyvateli rozdělila pouhé 2 miliony.

Z pražských městských částí čtěte více:

Bude pražská Kotva kulturní památkou? Ministerstvo zahájilo řízení

Dopravní podnik sečte cestující v tramvajích. Zkoumá vliv změn

Obchvat Vítězného náměstí by mohl být v provozu za pět let