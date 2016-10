Praha 3 testovala participativní rozpočet. Dva miliony si rozdělí osm projektů

Nejvíce hlasů (931) z úspěšných projektů získal návrh rekonstrukce komunitního centra Mamma Help v žižkovské Koněvově ulici. Z rozpočtu Prahy 3 tak dostane požadovaných 294 tisíc korun. Stavbu dětského hřiště a parku v ulici V Horní Stromce poblíž Náměstí Jiřího z Lobkovicz na druhém místě podpořilo 469 hlasujících a projekt bude podpořen třemi sty tisíci. Na třetím místě pak skončila rekonstrukce centra Martin, které se stará o zdravotně postižené. Podpořilo ji 457 lidí a celkem si přijde na 221 tisíc korun. Nejnižší částka, o kterou se projekty ucházely, činila 50 tisíc korun.

Všechny projekty do pilotní iniciativy participativního rozpočtu, ve které hlasovalo 2288 obyvatel městské části, navrhovali sami občané. Poté je prezentovali a propagovali. 4 z 19 v počátku navržených projektů do hlasování nepostoupily. „Vyřazeny před hlasováním byly pouze projekty, které nebylo možné z technických nebo právních důvodů realizovat,“ sdělil webu Euro.cz zástupce starostky Prahy 3 Jan Materna (TOP 09).

Projekty, které občané Prahy 3 podpořili Projekt Počet pozitivních hlasů Částka z obecního rozpočtu v Kč Rekonstrukce prostor Mamma Help 931 294 000 Dětské hřiště Horní Stromka 469 300 000 Rekonstrukce centra Martin 457 221 000 Zastřešení pramene nad Krejcárkem 369 50 000 Vytvoření studijní zahrady v areálu MŠ a ZŠ Jarov 358 300 000 Zahrada v ulicích 404 300 000 Rekonstrukce sociálního zařízení ve skautské klubovně 315 130 000 Rozšíření dětského hřiště Na Vrcholu 2 304 300 000

Zdroj: participativni-rozpocet.cz

Do závěrečné fáze tak neprošel například návrh stavby bezpečné zóny pro školáky před základní školou Jiřího z Poděbrad, který požadoval 93 tisíc korun. „Pozemek se nenachází ve správě obce,“ zní vysvětlení. Podobné odůvodnění lze nalézt i u projektu zvelebení okolí zájmového klubu seniorů v Hořanské ulici za tři sta tisíc. Projekt rozšíření dětského hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad pak neprošel z důvodu plánu celkové revitalizace náměstí. Ne všechny návrhy obyvatel byly podle Materny zastupiteli přijímány s nadšením. Výsledky hlasování nicméně městská část plně respektuje, dodává.

Peněz by mělo být více

O dalších projektech financovaných z prostředků obce by měli občané na Praze 3 rozhodovat i nadále. „V tuto chvíli se začíná připravovat participativní rozpočet na příští rok a na konci října se sejde skupina, která bude jednat o případných vylepšeních projektu,“ sdělil Materna, který s nápadem otestovat participativní rozpočet přišel. Projekt je podle něj pozitivně hodnocen všemi politickými partnery. „Nezaznamenal jsem ani žádné principiální výhrady ze strany opozice,“ dodal Materna, který by částku, o které budou občané v rámci příštího participativního rozpočtu rozhodovat, rád navýšil alespoň na tři miliony. „Vše ale bude záviset na jednáních o celkovém rozpočtu městské části,“ dodává.

Finanční částka vkládaná do participativního rozpočtu by měla být i řádově vyšší také podle Vojtěcha Černého z neziskové organizace Agora, která se na projektech participativních rozpočtů v Praze spolupodílí. „Jen tak zajistíme pozornost občanů, kteří uvidí, že to radnice myslí vážně,“ uvedl Černý pro Euro.cz. Ani vzhledem k poměrně nízkým částkám však první ročník podle Černého špatně nedopadl. V případě, že se participativní rozpočet na Praze 3 uchytí, měly by podle něj růst všechny ukazatele: od výše peněz přes počtu nápadů, se kterými občané přicházejí, až po závěrečnou účast obyvatel na hlasování.

