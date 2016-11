Pražští radní schválili rozpočet, chtějí investovat 14 miliard

„Chceme zvýšit rating a učinit z Prahy jedno z nejméně zadlužených měst. Orientovat se budeme například na veřejný prostor a zohledněny budou investice, na které se v minulosti nedostalo. Chceme, aby Pražané každou investovanou korunu viděli,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

V rámci běžných výdajů by nejvíce peněz mělo jít na obnovu vozového parku dopravního podniku, a to 560 milionů korun. Na granty půjde 224 milionů korun a 100 milionů na odměny učitelů ve školách zřizovaných městem. Oprava a údržba protipovodňových bariér vyjde na 33 milionů. Největší částku z běžných výdajů spolkne doprava, více než 18 miliard korun.

V oblasti investic půjde nejvíce peněz, 2,9 miliardy korun, na stavbu nové části ústřední čistírny odpadních vod. Příprava stavby metra D si vyžádá 800 milionů korun, 390 milionů bude stát výstavba kolektoru pod Hlávkovým mostem. Do Výstaviště v Praze 7 investuje město 237 milionů a 202 milionů do protipovodňové ochrany. Do rozpočtu na rok 2017 bude převedeno 3,3 miliardy nevyčerpaných investic z letošního rozpočtu.

Městské části dostanou od Prahy dohromady 4,24 miliardy korun, což je asi o 168,3 milionu více než letos. „Pro městské části je schválení rozpočtu dobrá zpráva, nebude rozpočtové provizorium a mohou tak začít připravovat své vlastní rozpočty,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová (ANO). Radnice vždy sestavují svůj rozpočet v závislosti na rozpočtu Prahy a mohou jej schválit teprve ve chvíli, kdy jej má Praha.

Předčasná splátka

Radní rovněž schválili snížení městského dluhu. Praha s předstihem zaplatí 8,5 miliardy korun z celkového dluhu 31,74 miliardy korun. Z celkové částky činí nejvíce, 21,33 miliardy korun, dlouhodobé úvěry od Evropské investiční banky. Praha má u banky osm úvěrů, zbytek činí další dluhopisové závazky. Na splácení dluhů má být vytvořena rezerva 2,6 miliardy. „Přínosem takového kroku je nejen snížení dluhu samotného, ale i dlouhodobé snížení úrokového zatížení rozpočtu města,“ řekla Kislingerová.

Návrh rozpočtu musí kromě radních schválit magistrátní finanční výbor a pražští zastupitelé. Zastupitelé mohou v návrhu učinit změny. Praha letos hospodaří s příjmy 43,6 miliardy a výdaji 58,7 miliardy korun. Také letos město rozdíl dorovná ze státních příspěvků. V letošním prvním pololetí skončilo hospodaření Prahy přebytkem 7,3 miliardy, to je zhruba o 400 milionů meziročně méně. Výsledek ovlivnily zejména nízké investice. Rozpočet Prahy jako celku skončil k loňskému 31. prosinci přebytkem 12,44 miliardy korun.

Dále čtěte: