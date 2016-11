Bude pražská Kotva kulturní památkou? Ministerstvo zahájilo řízení

Také pokus o zápis Kotvy na seznam památek už se jednou uskutečnil. Navrhoval to v roce 2007 historik architektury Rostislav Švácha, ale neúspěšně. Naopak jeho úsilí o zapsání Máje bylo úspěšné. „Řízení o prohlášení OD Kotva bylo zahájeno v září, nyní běží standardní cestou,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Kotva byla postavena v letech 1970 až 1975 a po svém otevření patřila mezi největší obchodní domy v Evropě. Je považována za jednu z nejzajímavějších československých budov 70. let. Její půdorys připomíná včelí plástev a tvoří ho několik do sebe zaklesnutých šestihranů. Budovu navrhli manželé Věra a Vladimír Machoninovi.

Úřad v současné době posuzuje také případnou památkovou ochranu objektů známých pod společným názvem Transgas na Vinohradské třídě v Praze. Jejich současný majitel chce budovy postavené ve stylu brutalismu odstranit a postavit na jejich místě kancelářský objekt. Ministerstvo má na stole také kauzu Libeňského mostu, v jeho případě čeká na doplnění podkladů, týkajících se technického stavu mostu, uvedla mluvčí.

Z Prahy čtěte více:

Pražští radní schválili rozpočet, chtějí investovat 14 miliard

Magistrát hraje o Divadlo Komedie, vyjednává s finanční správou

Prodloužení úseku pražského metra A do Motola stálo 17,8 miliardy

Naopak odmítnutím prohlásit objekt za kulturní památku skončil případ budovy Omnipolu v Praze v ulici Nekázanka, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Řízení bylo takto rozhodnuto v červenci navzdory tomu, že Národní památkový ústav označil navrhované práce za vyloučené. Památkový odbor pražského magistrátu ale loni dal přestavbě povolení. Pražští památkáři konstatují, že změna pláště domu nenaruší hodnoty památkové rezervace. Zároveň stavba podle nich nesplňuje kritéria pro prohlášení za památku.

Budovu od Zdeňka Kuny, Zdeňka Stupky, Milana Valenty a Jaroslava Zdražila historik umění Mojmír Horyna označil za jednu z mála kvalitních moderních staveb v historickém centru Prahy. Společnost Kerrigan Trade plánuje mimo jiné zvětšit objem stavby a kompletně změnit fasádu, kdy lehký skleněný plášť nahradí žaluzie.

Ministerstvo kultury také řeší další stavbu manželů Machoninových. hotelový komplex Thermal v Karlových Varech. Podle ministerstva bylo řízení o prohlášení objektu za kulturní památku zahájeno 13. září. Stát, kterému hotel postavený pro pořádání mezinárodního filmového festivalu patří, chce objekt rekonstruovat. Pokud by se hotel stal památkou, musely by se veškeré práce činit v součinnosti s památkáři. Hotel po úbytku ruských hostů hledá klientelu, loni měl zisk 3,2 milionu korun, o 5,5 milionu korun méně méně než předloni.